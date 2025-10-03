Música en los templos de Jaén como antesala de la Magna Durante la tarde y noche del viernes una decena de agrupaciones se congregan en parroquias e iglesias para ofrecer conciertos llenos de pasión

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 3 de octubre 2025, 19:34 | Actualizado 20:05h.

Acordes de fe resuenan por toda Jaén en la víspera de la celebración de la Magna. Durante la tarde y noche de este viernes una decena de agrupaciones se han congregado a las puertas de los templos de la capital del Santo Reino, citas llenas de devoción que son el mejor preámbulo para una cita que promete ser de las más importantes en el calendario cofrade este año.

La Parroquia de La Merced, a las 18:30 horas, ha sido el lugar escogido para inaugurar los conciertos cofrades con la actuación de la A. M. Juvenil María Stma. La agrupación interpretó varias piezas arropadas por un público que inmortalizaba el momento con música y videos, dispositivos que en estos dos días serán protagonistas, con galerías llenas de archivos de una cita religiosa que promete congregar a 40.000 personas.

Después de La Merced le seguirá la Parroquia de San Félix de Valois (Capilla 'Santo Reino'), Parroquia de Cristo Rey (Banda de Música 'Blanco Nájera'), Parroquia de San Pedro Pascual (Quinteto de Metales), Parroquia de Belén y San Roque (Banda de Música Soc. Filarmónica), Parroquia San Bartolomé (Al Zaytt Ensemble), Parroquia San Juan y San Pedro (Banda de Cornetas y tambores 'Expiración'), Parroquia de El Salvador (Jesús Cautivo de Cazorla), Camarín de Nuestro Padre Jesús (Banda Sinfónica 'Ciudad de Jaén') y Parroquia de San Ildefonso (Banda de Música 'Maestro Miguel' de Villargordo).

Los conciertos tienen una duración aproximada de veinte minutos. Cada agrupación musical intervendrá en uno de los lugares indicados, de modo que se facilite al público la posibilidad de presenciar y escuchar más de uno de ellos, a lo largo del tiempo y espacios señalados.

El momento más especial de la jornada comenzará a las 23:00 horas, cuando las agrupaciones se congreguen en la San Ildefonso para realizar un pasacalles hasta la plaza de Santa María. Allí, a las 0:00 según el horario previsto ofrecerán un concierto conjunto para terminar con la jornada víspera de la Magna.

Los conciertos cofrades se suman a la programación transcurrida por la mañana, donde devotos y cofrades pudieron visitar los pasos en los templos de acogida y, ya por la tarde, se celebró una Eucaristía.