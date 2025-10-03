Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Concierto en la Parroquia de la Merced.
Concierto en la Parroquia de la Merced. J. Jiménez

Música en los templos de Jaén como antesala de la Magna

Durante la tarde y noche del viernes una decena de agrupaciones se congregan en parroquias e iglesias para ofrecer conciertos llenos de pasión

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Acordes de fe resuenan por toda Jaén en la víspera de la celebración de la Magna. Durante la tarde y noche de este viernes una decena de agrupaciones se han congregado a las puertas de los templos de la capital del Santo Reino, citas llenas de devoción que son el mejor preámbulo para una cita que promete ser de las más importantes en el calendario cofrade este año.

La Parroquia de La Merced, a las 18:30 horas, ha sido el lugar escogido para inaugurar los conciertos cofrades con la actuación de la A. M. Juvenil María Stma. La agrupación interpretó varias piezas arropadas por un público que inmortalizaba el momento con música y videos, dispositivos que en estos dos días serán protagonistas, con galerías llenas de archivos de una cita religiosa que promete congregar a 40.000 personas.

Después de La Merced le seguirá la Parroquia de San Félix de Valois (Capilla 'Santo Reino'), Parroquia de Cristo Rey (Banda de Música 'Blanco Nájera'), Parroquia de San Pedro Pascual (Quinteto de Metales), Parroquia de Belén y San Roque (Banda de Música Soc. Filarmónica), Parroquia San Bartolomé (Al Zaytt Ensemble), Parroquia San Juan y San Pedro (Banda de Cornetas y tambores 'Expiración'), Parroquia de El Salvador (Jesús Cautivo de Cazorla), Camarín de Nuestro Padre Jesús (Banda Sinfónica 'Ciudad de Jaén') y Parroquia de San Ildefonso (Banda de Música 'Maestro Miguel' de Villargordo).

Los conciertos tienen una duración aproximada de veinte minutos. Cada agrupación musical intervendrá en uno de los lugares indicados, de modo que se facilite al público la posibilidad de presenciar y escuchar más de uno de ellos, a lo largo del tiempo y espacios señalados.

El momento más especial de la jornada comenzará a las 23:00 horas, cuando las agrupaciones se congreguen en la San Ildefonso para realizar un pasacalles hasta la plaza de Santa María. Allí, a las 0:00 según el horario previsto ofrecerán un concierto conjunto para terminar con la jornada víspera de la Magna.

Los conciertos cofrades se suman a la programación transcurrida por la mañana, donde devotos y cofrades pudieron visitar los pasos en los templos de acogida y, ya por la tarde, se celebró una Eucaristía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «El Ministerio de Transporte no tiene ninguna vocación de hacer cambios en el aeropuerto Granada-Jaén»
  2. 2 Diputación de Jaén defiende su colaboración y apuesta por el aeropuerto
  3. 3 La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros»
  4. 4

    Alcaraz: Â«Tenemos una oportunidad de oro para ganar en casa ahoraÂ»
  5. 5 Guía clave de la procesión Magna de Jaén: recorrido y horarios
  6. 6 El Abuelo será el último en llegar a la calle Virgen de la Cabeza para la Magna
  7. 7 Motril derriba los módulos de Playa de Poniente
  8. 8 Vox exige un mayor control de los contratos menores en el Ayuntamiento
  9. 9 Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar
  10. 10

    Cuatro lugares clave para ver la procesión Magna de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Música en los templos de Jaén como antesala de la Magna