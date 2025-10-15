El Museo de Jaén invita a conocer sus colecciones con música Propone dos ciclos, uno de canción de autor y otro de música de cámara, con artistas como Julio Demonio o el cuarteto Malinconia

El Museo de Jaén tiene dos nuevas propuestas culturales para este trimestre: 'A solas… música y colecciones' y 'Música para una visita', impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte a través de su delegación territorial en Jaén.

El ciclo de música de autor 'A solas… música y colecciones' se celebrará los días 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre con los artistas Pepe Aranda, La Lola y las de Atrás y Julio Demonio.

Esta iniciativa propone actuaciones ligadas a obras del Museo de Jaén, buscando lugares de encuentro entre las prácticas artísticas y la historia. El museo «acoge el talento de cantantes y artistas musicales y les pide que actúen como embajadores de sus colecciones», explicó el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, en la presentación.

Por otro lado, el programa 'Música para una visita' propone recorridos musicales a cargo de distintos grupos de cámara andaluces que interpretarán recorridos clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos del Museo de Jaén.

Esta iniciativa contará con el cuarteto de cuerda Malinconia, miembros de la Orquesta Joven de Andalucía, que actuará el 18 de octubre; el trío de flautas Euterpe, que ofrecerá un recital el 19 de octubre; Galería Sonora, el cuarteto de percusión de la Orquesta Joven de Andalucía, el 25 de octubre; Daahoud Salim cerrará el ciclo el 26 de octubre.