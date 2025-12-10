Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Artistas cuyas obras forman parte de esta exposición en el Museo de Jaén. Ideal

Murales en el Museo de Jaén sobre el papel de los mayores en la sociedad

'Arte Urbano Andaluz' es el título de esta muestra en la que participan seis artistas, entre ellos Belin, Manomatic o Diana Súnico

A. Cubillo

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:22

Comenta

El Museo de Jaén expone a través de la muestra 'Arte Urbano Andaluz' las obras que desde el mes de septiembre han venido realizando en ... directo en este espacio cultural siete artistas plásticos andaluces.

