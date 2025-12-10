Murales en el Museo de Jaén sobre el papel de los mayores en la sociedad

El Museo de Jaén expone a través de la muestra 'Arte Urbano Andaluz' las obras que desde el mes de septiembre han venido realizando en ... directo en este espacio cultural siete artistas plásticos andaluces.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte, cuenta con la colaboración de Manomatic, Diana Súnico, Kato, Moxaico, K-Lina y Kaos y gira en torno a la obra de Belin 'Papajuan', que forma parte de los fondos del museo, y que el linarense ha versionado para esta exposición.

El delegado territorial de la Consejería en la provincia, José Ayala, inauguró este miércoles esta exposición que, como subrayó, «es ejemplo del compromiso que mantenemos no sólo con la promoción de la cultura, sino también con el fomento del arte urbano como una disciplina de alto valor artístico con exponentes andaluces tan destacados como el Belin». «Lo que antes se consideraba exclusivamente callejero, ahora tiene un lugar legítimo y merecido en nuestros museos», resaltó.

Relaciones intergeneracionales

Chus Belinchon es la encargada de comisariar esta muestra que gira en torno a las relaciones intergeneracionales y, más concretamente, en el papel de las personas mayores como pilar básico de la sociedad. Las obras analizan los recuerdos, la pérdida y la presencia, así como los conocimientos tradicionales y la convivencia entre generaciones.

Enmarcada en la serie 'Contextos de la colección del Museo de Jaén', todas las composiciones se inspiran en la pintura 'Papajuan', de Belin; un autorretrato del abuelo del artista que ahora ha versionado con ocasión de esta muestra.

Ayala explicó que estas obras se han ido componiendo «en un proceso creativo realizado en directo desde el mes de septiembre, ofreciendo a los visitantes del Museo de Jaén la oportunidad de ver por sí mismos todo el proceso creativo del arte urbano, desde el primer boceto hasta el acabado final».

'Arte Urbano Andaluz', que podrá visitarse en el Museo de Jaén hasta el 24 de mayo de 2026, está compuesta por las siguientes obras: 'Missing Juan', de Kaos; 'El vuelo de la mariposa', de Moxaico; 'Tejido del tiempo', de Diana Sunico; 'A las tres son las dos', de K-lina; 'Esencia de anís', de Kato; 'Papa Tete', de Manomatic'; la versión original de 'Papajuan' y el 'Papajuan postneocubista', de Belin.