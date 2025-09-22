Una muestra recoge la vida de la juventud refugiada palestina en fotos 'Una mirada desde dentro' se podrá ver en la sede de la Universidad Popular Municipal de Jaén durante dos semanas

La exposición fotográfica 'Una mirada desde dentro', que muestra la vida de la juventud refugiada en Palestina, se podrá ver en la sede de la Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén durante las próximas dos semanas.

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Paco Reyes, inauguró esta muestra junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, y David Peñafuerte, representante de la Coordinadora Provincial de las ONG.

Un total de 20 imágenes que reflejan la vida cotidiana de jóvenes refugiados palestinos (residentes tanto en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, como en países vecinos como Siria, Líbano o Jordania) componen esta muestra promovida por Famsi con la colaboración de la Agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas palestinos (Unrwa).

Las fotografías, que se exponen en la capital jienense con el apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad, son previas al genocidio que está sufriendo la población palestina en la actualidad y han sido realizadas por sus propios protagonistas. «Representan lo que ha sucedido antes del genocidio y de la invasión de Israel en la franja de Gaza, el sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino durante casi tres cuartos de siglo, que es el colectivo que más tiempo lleva en el planeta bajo el estatus de refugiado», apuntó Reyes.

Responsabilidad social

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, remarcó la importancia de «no seguir impasibles ante la barbarie, porque el silencio de alguna u otra forma nos hace cómplices y, por tanto, es una responsabilidad social que cada uno desde nuestras posibilidades le pongamos voz a esta barbarie y a este genocidio que se está produciendo en Gaza«.

Millán adelantó que la fachada del Consistorio se iluminará el 7 de octubre con los colores de la bandera palestina para visibilizar el rechazo al genocidio que sufre su población y volverá a hacerlo el 29 de noviembre por el Día de Palestina.

El Ayuntamiento, como miembro de la Red de Juderías de España, ha remitido una carta a la entidad y a los alcaldes y alcaldesas que la componen pidiendo un posicionamiento claro de la entidad que condene la violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza, reclame el fin inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la aplicación del derecho internacional humanitario, tal y como explicó Julio Millán.