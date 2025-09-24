Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Alcalá Merino firmando un libro en Marmolejo. Cedida

Miguel Alcalá presenta en Jaén 'La Loma Candelas'

La primera novela de este docente jubilado natural de Marmolejo se centra en el trágico suceso que ocurrió el 8 de enero de 1944 en ese paraje

Ascensión Cubillo

Jaén

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:28

El marmolejeño Miguel Alcalá Merino presenta este miércoles 24 de septiembre su primera novela, 'La Loma Candelas' en el Aula de Cultura de la Diputación ... de Jaén a las siete de la tarde. Este docente ya jubilado hace su primera incursión literaria con un libro que toma como base un trágico suceso que ocurrió en la noche del 8 de enero de 1944 en el paraje de Marmolejo que da título al libro: el asesinato de cuatro huidos y del casero del cortijo que les dio cobijo.

