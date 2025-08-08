Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los momentos mágicos que dejó el espectáculo. J. G. M.
Cultura

Memorable concierto de 'Fetén Fetén' en la Cámara Sepulcral de Toya de Peal de Becerro

Unas 250 personas disfrutaron de este espectáculo bajo el nombre 'Raíces' en un paraje a siete kilómetros del municipio

José A. García-Márquez

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:03

«Extraordinario directo»; «fiesta de sonidos y emociones»; «espectáculo alegre y dinámico de música popular; «otra música es posible»; «el lenguaje del alma convertido en ... armonía». Eran algunas de las expresiones que se dejaban oír al término de la actuación que el dúo burgalés Fetén Fetén ofreció el pasado jueves en Peal de Becerro dentro del programa cultural 'Vive Peal' que estos días se desarrolla en el municipio del Alto Guadalquivir. El alcalde, David Martínez, tampoco ocultaba su satisfacción: «No hemos presenciado un mero proyecto musical, ha sido un viaje sonoro por nuestras raíces, narrado con frescura, humor y un arte que conectó con todo el público».

