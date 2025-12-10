Luis Piedrahita, 'Hora Treintaypico' o Sergio Bezos, en el Tolón Tolón de Úbeda

Para afrontar el inicio del nuevo año entre risas llega la octava edición del Festival Tolón Tolón 'Humor por los Cencerros de Úbeda', un ciclo ... ya consolidado en la programación cultural de la ciudad ubetense que volverá a llenar de comedia diferentes espacios con artistas para todos los gustos. La programación contempla ocho actuaciones y alguna actividad paralela del 18 de enero al 28 de febrero. De ella dieron cuenta el concejal de Festejos de Úbeda, Jerónimo García, junto a los directores del festival, Alberto Román y Curro Navarrete.

El edil destacó que el Tolón Tolón es una cita esperada tanto por el público local como por los aficionados al humor de toda la provincia. Según explicó, la presentación de esta octava edición vuelve a adelantarse con el objetivo de fomentar el regalo de cultura y humor durante las fiestas navideñas. «El año pasado tuvimos una magnífica acogida al presentar el festival en estas fechas. Por eso hemos querido repetir la fórmula, animando a la ciudadanía a regalar entradas del Tolón Tolón como detalle original y diferente», señaló.

García subrayó además la consolidación del festival, que ha ido creciendo en calidad, variedad y público desde que Alberto Román y Curro Navarrete asumieron su dirección. «Desde que ellos están al frente, ha subido como la espuma, aumentando el número de espectáculos, su calidad y la diversidad de estilos, para llegar a todo tipo de público», indicó.

El concejal resaltó también que el Tolón Tolón mantiene su filosofía de ofrecer cultura accesible a todos los públicos, con precios asequibles que oscilan entre los 8 y los 18 euros, y su vocación de llenar de vida los meses de invierno con propuestas de calidad.

El festival comenzará el 18 de enero en el Teatro de SAFA con el espectáculo 'Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad', protagonizado por el cómico, guionista y actor del equipo de 'La Revuelta'. La función comenzará a las cinco de la tarde y las entradas tienen un precio de 12 y 15 euros.

El 24 de enero, el popular Pepe 'El Caja' ofrecerá su show en La Cultural, a la una de la tarde, con entrada única de 8 euros que incluye consumición. El presentador y humorista llegará con un espectáculo renovado. Y el 25 de enero, el prestigioso cómico e ilusionista Luis Piedrahita presentará en SAFA, a las siete de la tarde, su nuevo espectáculo 'Apocalípticamente correcto', en el que combina humor, ingenio y magia. Las entradas están disponibles por 15 y 18 euros.

La programación continuará el 29 de enero con Christian García, que actuará en el Pub La Beltraneja a las diez de la noche, presentando 'De Graná pal mundo', un show que recoge su particular visión de la vida. La entrada, que incluye consumición, tiene un precio de 8 euros. Y el 30 de enero será el turno del cómico jienense Guelmi, con su espectáculo 'Del revés', en el Teatro de SAFA a las nueve de la noche, con una entrada única de 15 euros.

El festival continuará en febrero con Paco Calavera y Pepe Céspedes, que presentarán 'Tributo a Pepe Céspedes y Paco Calavera' el 6 de febrero a las nueve de la noche en el Teatro de SAFA. Las entradas cuestan 10 y 12 euros. Y el 7 de febrero, la humorista Sil de Castro llegará al mismo escenario con su espectáculo 'Noche de chicas', una propuesta creada por y para mujeres, a modo de gran fiesta de humor y risas sin filtros. Será a las ocho de la tarde y las entradas tienen un precio de 12 y 15 euros.

El festival cerrará su programación el 28 de febrero con 'Hora Treintaypico, el show', protagonizado por Héctor de Miguel (Quequé) y su equipo del programa radiofónico 'Hora Veintipico' de la Cadena SER. La función será en el Teatro de SAFA a las ocho de la tarde, con precios de 15 y 18 euros.