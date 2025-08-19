'We Love Reggaeton 90&00 revivirá los éxitos latinos de finales de los 90

C. C. Martes, 19 de agosto 2025, 22:44 Comenta Compartir

El sábado 20 de septiembre llega al Auditorio Municipal de La Alameda el concierto 'We Love Reggaeton 90&00, un festival musical de reguetón enfocado a revivir los éxitos que marcaron una época y fueron populares a finales de la década de los 90 y principios de los 2000.

Este martes, los concejales de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, y de UPM y Juventud, José Manuel Higueras, junto con el promotor Juanjo Gallego, han sido los encargados de su presentación en el Ayuntamiento donde han dado todos los detalles sobre este espectáculo que, en palabras de la concejala de Cultura, «llega a Jaén para celebrar la esencia y la historia de un género que marcó a toda una generación». El festival, y así lo ha indicado María Espejo, «rinde homenaje a los grandes éxitos que dominaron las pistas a finales de los 90 y principios de los 2000, ofreciendo a los asistentes un viaje nostálgico a través de la música».

Sobre el escenario el público podrá disfrutar de los dobles oficiales de estrellas como Jennifer López, Maluma, Shakira, Nicky Jam, Romeo Santos, Karol G, Ozuna, Farruko o Daddy Yankee, entre otros. Junto a ellos, los DJ residentes Aure Cano, Alba Drid y Zucla «encenderán la pista con sesiones llenas de ritmo y energía», apuntado.

Asimismo, subrayó que 'We Love Reggaeton 90&2000', no es solo un concierto, «sino una experiencia que conecta generaciones, reviviendo los sonidos, letras y vibraciones que hicieron del reguetón un fenómeno mundial».

María Espejo agradecido el trabajo del promotor Juanjo Gallego por traer a la ciudad espectáculos de los que pueden disfrutar varias generaciones y ha valorado la colaboración público-privada para hacer posible la celebración de actividades para las vecinas y vecinos de Jaén, así como para el público procedente de otros puntos geográficos. También agradeció a la Concejalía de Juventud su colaboración y apoyo.

Precisamente el concejal de esta área, José Manuel Higueras, aplaudió esta iniciativa musical «con la que se pretende hacer un tributo a estos artistas latinos, con sus dobles oficiales y que son difíciles de diferenciar de los originales». Dentro de la política municipal de Juventud, resaltó que el objetivo es «hacer una gran fiesta latina para los alumnos y alumnas que, además, van a empezar sus clases de baile latino en la UPM, con lo que este festival se convierte en una buena razón para despedir el verano y empezar un nuevo curso». Higueras agradeció también al promotor Juan Gallego su trabajo y «su búsqueda de nuevos proyectos para Jaén que siempre son garantía de éxito en nuestra ciudad».

Las entradas, por un importe de 15 euros, ya están a la venta en El Corte Inglés y eventowelove.es. También se pueden adquirir, físicamente, en 'Creaccion', en avenida Ruiz Jiménez, número 3.