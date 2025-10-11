Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Churry y su 'Wooooow!', uno de los espectáculos de FIT Cazorla. J. L. G

Lluvia de circo y 'clown' en el inicio de FIT Cazorla

Las precipitaciones no llegaron y el buen tiempo acompañó a los primeros espectáculos callejeros, que hicieron las delicias de pequeños y mayores

José Luis González

Cazorla

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:06

La tarde del viernes, primera del ciclo de Calle del XXIX FIT Cazorla, llegó con el público y la organización del evento mirando al cielo ... y a las previsiones meteorológicas. Finalmente, las precipitaciones no llegaron, pero sí una fuerte tormenta de circo y clown para gozo, sobre todo, del público de menor edad, Que descargó desde la Plaza de la Corredera hasta las Ruinas de Santa María, verdadera joya de patrimonio histórico-arquitectónico de este municipio.

