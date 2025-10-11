Lluvia de circo y 'clown' en el inicio de FIT Cazorla

La tarde del viernes, primera del ciclo de Calle del XXIX FIT Cazorla, llegó con el público y la organización del evento mirando al cielo ... y a las previsiones meteorológicas. Finalmente, las precipitaciones no llegaron, pero sí una fuerte tormenta de circo y clown para gozo, sobre todo, del público de menor edad, Que descargó desde la Plaza de la Corredera hasta las Ruinas de Santa María, verdadera joya de patrimonio histórico-arquitectónico de este municipio.

En su centro neurálgico, en la plaza del 'huevo', La Churry abrió el festival con su espectáculo 'Wooooow!', Premio del Público en el festival 'Mujeres con narices' de Las Palmas de Gran Canaria. Cincuenta minutos en los que esta mujer todoterreno saco a plena luz la motera que lleva dentro, codo con codo con su otro yo clown y circense, logrando rápidamente una conexión con el público que nunca perdió.

'El Gran Circo'

En el Auditorio del Parque esperaba justo después la Compañía Pernassos, con 'El gran circo'. Comedia y clown a partes iguales exprimidos por dos personajes, Jean Claude y Rebeca, acomodadores de esa gran carpa circense. Tuvieron que enfrentarse a uno de los problemas que podrían encontrar en esa profesión: la tardanza excesiva de los artistas para el comienzo del espectáculo. Y lo hicieron del modo más humano, echando mano del humor, la inocencia y un punto de locura.

Y ya en el incomparable espacio escénico de las Ruinas de Santa María, llegó el turno de la compañía unipersonal de Gonzalo Santa María, que ya el año pasado dejó un gran sabor de boca con el espectáculo de mayor formato 'Save The Temazo', y que en esta ocasión visitaba Cazorla con 'The Power of the 80's'. Una hora de circo, humor, música, brillo y color en la que, como siempre, buscó la participación activa del público. Contando una historia protagonizada por un entrañable personaje, Eddy Eighty, hijo de domador de focas y costurera, y que desde pequeño soñaba con llevar la música de los años 80 al mundo del circo, por medio de incontables equilibrios, malabares, verticales y danza.

Sábado

Ya el sábado, desde las 11 de la mañana en la Plaza de Andalucía, Atempo Circ desperezó al público con '128 Kg'. Utilizando una peculiar técnica circense denominada suspensión capilar, la pareja compuesta por Claudia Gynther y Matías Marré desarrolló un amplio catálogo de coreografías que no dejaron indiferente a nadie entre público que rodeaba a los intérpretes. Y es que esta compañía de circo contemporáneo lleva ya 15 años dedicada a la investigación y creación escénica contemporánea, con diez producciones ya a sus espaldas y giras por Europa, Sudamérica y Asia.

A las 12 del mediodía, de nuevo la compañía Pernassos se transmutó a la Plaza de la Tejera con otro montaje, 'K'mon tour'. En ella los personajes pasaron de ser acomodadores a dos muy peculiares guías turísticos para unos también peculiares turistas: el numeroso público que los rodeaba. Todo ello con un trasfondo crítico con el turismo de masas y su impacto en los lugares que invade, no siempre para bien.