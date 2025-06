Todo listo para la gran fiesta de «Sentir Baeza AOVE Fest»

IDEAL Miércoles, 25 de junio 2025, 16:43 Compartir

El 'Sentir Baeza AOVE Fest' se perfila este fin de semana como un evento inigualable, donde cada artista de su espectacular cartel contribuirá a tejer una experiencia mágica que resonará en los asistentes. El festival, que ha venido creciendo en popularidad y prestigio, está más que preparado para su cuarta edición. Especializado en música indie se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del panorama musical nacional. Desde el viernes, el evento se presenta con un cartel que rivaliza con los más grandes festivales del país, prometiendo experiencias inolvidables a todos aquellos afortunados que asistan. Organizado por la empresa Pópulo junto al Ayuntamiento de Baeza, el festival tendrá lugar este viernes y sábado.

La apertura del festival será el viernes a las 20:30 en el Escenario 'Caja Rural de Jaén'. La primera artista en subirse al escenario será Maren, quien dará inicio a una velada llena de buena música. De forma continua y sin pausas, el Escenario 'IGP Aceite de Jaén' recibirá a Sidonie, uno de los grupos más emblemáticos y esperados de esta edición. El formato de alternancia entre los dos escenarios promete mantener la energía y emoción sin interrupciones.

Posteriormente, la audiencia podrá disfrutar de Querido, la banda del hijo de Iván Ferreiro, quien ha heredado la impresionante voz de su padre. Al llegar la medianoche, será el turno de Veintiuno, una banda que ha ido ganando fuerza en la escena indie española. Una vez superadas las primeras horas de la noche, Karavana también hará su aparición, consolidándose como una de las propuestas emergentes más interesantes del momento. Finalmente, para cerrar la noche por todo lo alto, Elyella ofrecerá una explosión bailable que invitará a todos a mover el cuerpo hasta el amanecer.

El sábado 28 de junio, el Sentir Plaza Baeza AOVE Fest tomará vida nuevamente. Tras el éxito del año pasado con conciertos gratuitos en el Paseo, este año, debido a las obras, la cita se trasladará a la encantadora Plaza de la Barbacana. A partir de las 12:45 y hasta las 17:00, el Escenario 'Gusto del Sur' contará con las actuaciones de grupos como Vuelo Fidji, Sarria, Venturi y Bea Miau, quienes harán vibrar a los asistentes en un ambiente idílico.

La jornada del sábado, como es de esperar, no se detendrá ahí. Con un cartel digno de festivales reconocidos como Granada Sound, Interestelar o Sonorama, la programación comenzará a las 19:15 con Blam de Lam, un grupo jiennense que ha ido alcanzando reconocimiento en diversos festivales nacionales. Posteriormente, la originalidad de Alcalá Norte, una de las bandas en ascenso, capturará la atención del público. A las 21:15, Hey Kid se apoderará del escenario, seguido por Zahara, una de las voces más queridas en la escena musical actual.

La noche continuará con Malmö 040, quienes han dejado huella en Spotify, llevando su frescura a Baeza. Y como broche de oro, Dorian, la célebre banda catalana, regresará a Jaén para realizar un esperado espectáculo, dejando sin duda momentos épicos en el recuerdo de todos. La madrugada cerrará con los ritmos de Besmaya y una sesión electrizante de We are not DJ's, asegurando que la fiesta no termine hasta que el sol salga.