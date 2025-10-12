'Los libros del maestro' lleva la represión contra los docentes republicanos a Arquillos

La Casa de la Cultura de Arquillos acogió el Café Literario del Condado en el que el escritor de Marmolejo Rafael Valdivia presentó su novela, ' ... Los libros del maestro', un relato conmovedor basado en hechos reales que trasciende los límites de una mera narración de la guerra civil española y la represión contra los docentes republicanos. 120 integrantes de los 18 clubes de lectura de la comarca, se dieron cita en este encuentro literario en el que el escritor estuvo acompañado por Miguel Ángel Manrique, alcalde de Arquillos; Mercedes González, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural del Condado, y Sebastián Lozano, pintor y escritor.

Rafael Valdivia Blánquez, de 38 años, que estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Granada y está en posesión del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la Universidad de Jaén, manifestó que su novela nace del enorme agradecimiento al protagonista de la obra, el maestro: «Basada en hechos reales, trata de un maestro republicano que conocí al final de su vida, tenía 80 años y yo apenas 10. La experiencia con él fue inolvidable, cambió el rumbo de mi vida, me hizo convertirme en amante de los libros, de la lectura y la escritura. Desde que murió en 2005 me planteé escribir su historia, dura, injusta y trágica, pretendía que todo el mundo la conociera. Tarde en componerla, eso sí, porque hube de esperar a tener el contexto histórico de la época perfectamente definido».

El público, que siguió con notable interés la charla del autor marmolejeño, se introdujo desde el principio en una historia que entrelaza generaciones, que ofrece una oportunidad para la reconciliación y un profundo tributo al poder de los libros y la lectura: «El protagonista de esta historia, Pablo, acaba de perder a algo más que su mentor, su confidente, su viejo amigo don Miguel. Para colmo, y como regalo en su despedida, este antiguo profesor republicano le regala su biblioteca, donde guarda, no solo infinidad de tomos de todo tipo, sino que encierra su vida entre las páginas. A través de esos libros el maestro transmite la lección más valiosa que un joven puede recibir, la resiliencia en tiempos de adversidad y enfrentamiento».

En el público había 120 integrantes de los 18 clubes de lectura de la comarca. J. A. G-M

Antes de la pertinente firma de libros, que fue larga y productiva, Rafael Valdivia dijo que el amor es la pieza fundamental que mueve la trama: «Lo es en su infinidad de acepciones, pues el interés romántico no es la piedra angular. Celos y venganza por parte de los 'villanos', intereses políticos, códigos secretos que ayudarán al protagonista a descifrar la vida de su amigo. Imaginaos lo que pudo ser la vida de una familia afín al gobierno republicano de la época, justo en el momento en el que estalla la guerra civil. La persecución fue atroz, quedó grabada a fuego en el corazón de los familiares de las víctimas».