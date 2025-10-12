Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervención del escritor Rafael Valdivia. J. A. G-M
Café Literario del Condado

'Los libros del maestro' lleva la represión contra los docentes republicanos a Arquillos

El escritor marmolejeño Rafael Valdivia presentó esta novela basada en hechos reales en el Café Literario del Condado

José Antonio García-Márquez

Arquillos

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:56

Comenta

La Casa de la Cultura de Arquillos acogió el Café Literario del Condado en el que el escritor de Marmolejo Rafael Valdivia presentó su novela, ' ... Los libros del maestro', un relato conmovedor basado en hechos reales que trasciende los límites de una mera narración de la guerra civil española y la represión contra los docentes republicanos. 120 integrantes de los 18 clubes de lectura de la comarca, se dieron cita en este encuentro literario en el que el escritor estuvo acompañado por Miguel Ángel Manrique, alcalde de Arquillos; Mercedes González, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural del Condado, y Sebastián Lozano, pintor y escritor.

