Lectores de Mágina participan en un encuentro con autores de esta comarca en Jaén

Más de 50 personas pertenecientes a clubes de lectura de la comarca de Sierra Mágina participaron este martes en Jaén en un encuentro con autores ... de esta zona de la provincia. Procedían, en concreto, de los clubes de Albanchez de Mágina, Cabra del Santo Cristo, Bélmez de la Moraleda, Huelma, Pegalajar y La Guardia de Jaén.

La apertura de este encuentro corrió a cargo de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina; el director del IEG, Salvador Contreras; y la técnica de Cultura de la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) de Sierra Mágina, Cristina Vico. Esta entidad organizó esta actividad en colaboración con la Diputación en el marco del programa de comarcalización cultural y deportiva que lleva a cabo esta ADR a lo largo del año.

Los autores Antonio Navarro, de La Guardia de Jaén, y María José Ruiz, de Huelma, tomaron parte en este encuentro que se desarrolló en la Biblioteca Literaria Giennense, ubicada en el Palacio Provincial de la Diputación. Navarro, coordinador del club de lectura Mantisa de su localidad natal, ha publicado distintos cuentos infantiles, como 'El Bosque de Minu' o 'Mateo y el tesoro'. También es autor de varias novelas, entre las que se encuentran 'Cuando la miseria nos come', 'El laberinto de Peter Pan' o 'El muchacho que no estaba loco'.

Por su parte, María José Ruiz, que forma parte del club de lectura de la Biblioteca Municipal de Huelma, ha participado en diferentes concursos de relato y poesía. Publicó su primer poemario en 2022, bajo el título 'Luz de plata' y este año ha visto la luz el segundo, titulado 'Alma de mujer'.

La jornada también incluyó una visita al Archivo Histórico de la Diputación.