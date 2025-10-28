Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Literaria Giennense. Ideal

Lectores de Mágina participan en un encuentro con autores de esta comarca en Jaén

Antonio Navarro, de La Guardia, y María José Ruiz, de Huelma, presentaron sus libros en esta actividad organizada por la ADR maginense

A. Cubillo

Jaén

Martes, 28 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Más de 50 personas pertenecientes a clubes de lectura de la comarca de Sierra Mágina participaron este martes en Jaén en un encuentro con autores ... de esta zona de la provincia. Procedían, en concreto, de los clubes de Albanchez de Mágina, Cabra del Santo Cristo, Bélmez de la Moraleda, Huelma, Pegalajar y La Guardia de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

