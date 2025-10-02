Juan Francisco Casas expone '(Noli) me tangere' en la antigua Escuela de Magisterio Se trata de un homenaje a las mujeres dedicadas al mundo del arte, en torno a la iconografía de María Magdalena

A. C. Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 12:55

La sala de exposiciones de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén acoge la muestra '(Noli) me tangere'. Fruto de una profunda investigación iniciada en 2020 por su autor, el carolinense Juan Francisco Casas, supone un homenaje a las mujeres dedicadas al mundo del arte y en torno a la poderosa iconografía de María Magdalena.

«Es uno de los pintores españoles más consolidados en el panorama nacional e internacional, un creador de nuestra tierra que, desde hace años una realidad con una proyección extraordinaria», destacó en la inauguración el rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz.

Un acto que también contó con el comisario de la exposición, el profesor y coordinador del Área de Historia del Arte de la UJA, Ismael Amaro Martos, y la vicerrectora de Cultura, Marta Torres, además del propio artista, según informó este jueves la Universidad jienense.

Sobre su obra, Ruiz señaló una «elaboración exquisita y la mano calmada que delata a un artista muy seguro de sí mismo». Destacó su «virtuosa» técnica empleada, el dibujo con bolígrafo Bic de tinta azul, «una herramienta cotidiana, al alcance de todos, que, en sus manos, se convierte en un medio para trascender los cuerpos y convertirlos en iconos del erotismo».

Nuevo protagonismo

'(Noli) me tangere' es un proyecto artístico que pivota en torno a la poderosa iconografía de María Magdalena, con el que el autor da a este personaje bíblico un nuevo protagonismo, «convirtiéndolo en el trasunto de toda mujer».

«Esta exposición es un claro homenaje a la fuerza, la complejidad y el empoderamiento femenino, a través de figuras femeninas diversas y fuertes, que sostienen no pocas inquietudes, tensiones, esperanzas y angustias», explicó el rector.

Por su parte, la vicerrectora de Cultura detalló que el título de esta muestra de Casas es una locución latina referida a la frase bíblica de Jesucristo a María Magdalena tras la resurrección 'No me toques, porque aún no he subido al Padre' (o más acertadamente traducida desde el griego original como «suéltame», «no me agarres» o «no me retengas», pues sugiere una acción que continúa en el tiempo).

«Desde la UJA estamos muy agradecidos al autor por ofrecernos y dejarnos disfrutar de su arte, que desprende frescura y libertad y que, por lo tanto, representa el talento jienense impulsado y proyectado por la Universidad de Jaén y de su provincia», declaró Torres.

Sobre el autor

Nacido en La Carolina, Juan Francisco Casas se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 1999, como primero de su promoción, y es Premio Nacional de Fin de Carrera del Ministerio de Educación y Ciencia al mejor expediente universitario de España.

Desde el año 2000 hasta 2004 ejerció su labor docente de dibujo y grabado en el Departamento de Dibujo de la UGR. Es considerado uno de los especialistas a nivel mundial en ilustración realista con bolígrafo BIC y prueba de ello son las numerosas exposiciones (individuales y colectivas) que ha realizado en ciudades como Madrid, Granada, Vitoria, Sevilla, Roma, Nueva York o Moscú.

La obra de Casas está representada en importantes colecciones como el Museo Artium, el Museo ABC, la Colección del Ministerio de Asuntos Exteriores, la colección de la Junta de Andalucía o la de la Real Academia de España en Roma, así como en colecciones privadas de todo el mundo.