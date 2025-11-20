Los jienenses Mario Bermúdez y David Uclés, Premios Andalucía de la Cultura

El coreógrafo vilcheño Mario Bermúdez y el escritor ubetense David Uclés figuran entre los galardonados con los Premios Andalucía de la Cultura. La Consejería de ... Cultura y Deporte ha dado a conocer este jueves el fallo del jurado de la primera edición de estos premios, que reconocen a aquellas personas o entidades que hayan contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía durante 2024, teniendo en cuenta la calidad de las obras y actividades y actuaciones propuestas o, en casos excepcionales, como reconocimiento a toda una trayectoria profesional.

Mario Bermúdez recibe el galardón en la categoría de Teatro y Artes Escénicas, mientras que David Uclés lo hace en la de Letras. También han sido merecedores de este premio el artista malagueño Javier Calleja, la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, el diseñador posadeño Palomo Spain y la violinista y compositora granadina María Dueñas, entre otros. Los premios se entregarán el próximo martes 25 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla.

La trayectoria del coreógrafo e intérprete Mario Bermúdez, natural de Vilches, se caracteriza por el desarrollo de un lenguaje artístico propio, fundamentado en la fisicalidad dinámica y la intensidad emotiva a través del movimiento. Además de dirigir su propia compañía, Marcat Dance, Bermúdez comparte su visión artística mediante la enseñanza y la colaboración con reconocidas compañías internacionales. Entre estas destacan la Compañía Nacional de Danza de España, la Hung Dance Company de Taiwán, el Scapino Ballet de Rotterdam, Il Nuovo Balletto di Toscana y la National Dance Company Wales.

David Uclés compagina la escritura con el dibujo y la música. El ubetense es el autor de 'La península de las casas vacías', la novela que se ha convertido en un fenómeno literario que ha atrapado a lectores de diferentes edades. Ha sido galardonado con el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, y con el Premio Andalucía de la Crítica 2025, entre otros.