Borja Jiménez da la vuelta al ruedo con dos orejas. JUAN FLORES

«Jaén es una gran feria y el mejor broche a mi temporada»

Borja Jiménez, Torero ·

Tras varios éxitos esta temporada, el matador se presentará en el coso de La Alameda en sustitución de Emilio de Justo

Ángel del Arco

Jaén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:41

Comenta

El torero nacido en la localidad sevillana de Espartinas llega a Jaén para cerrar una temporada importante, de gran regularidad y de faenas que han ... marcado un año de consolidación. En Linares, su única actuación en Jaén, se saldó con un triunfo de cuatro orejas el pasado 28 de agosto. En la Feria de San Lucas hará su presentación en el coso de la Alameda el próximo domingo 12 de octubre, sustituyendo a Emilio de Justo.

