«Jaén es una gran feria y el mejor broche a mi temporada»

El torero nacido en la localidad sevillana de Espartinas llega a Jaén para cerrar una temporada importante, de gran regularidad y de faenas que han ... marcado un año de consolidación. En Linares, su única actuación en Jaén, se saldó con un triunfo de cuatro orejas el pasado 28 de agosto. En la Feria de San Lucas hará su presentación en el coso de la Alameda el próximo domingo 12 de octubre, sustituyendo a Emilio de Justo.

—¿Cómo afronta Borja Jiménez la corrida del domingo, que además sirve para presentarte en el coso de la Alameda?

—Jaén es una gran feria taurina, con una gran repercusión al ser la última feria de la temporada. Voy con mucha ilusión y las ganas de dar una gran tarde de toros para poner un broche de oro a una campaña muy importante para mí.

—Tras varios triunfos como los cosechados en Sevilla, Pamplona o el indulto de un toro de 'La Quinta' en Bilbao ¿Podemos decir que la temporada 2025 es la mejor de su carrera?

—No lo sé. Lo cierto es que está siendo una campaña muy completa y de mucha regularidad sobre todo en los grandes escenarios. Los triunfos conseguidos en éste tipo de plazas me indican que voy por el camino correcto, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

–Después de una brillante trayectoria de novillero y una alternativa de lujo en Sevilla, han pasado varios años hasta verle en los primeros puestos del escalafón. ¿Qué valoración haces de tu trayectoria?

–No ha sido fácil llegar hasta el lugar que hoy día ocupo. Todo ha sido a base de mucho esfuerzo y dedicación. Y precisamente por eso estoy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta para bien a mí carrera. Pero insisto, el camino es largo y duro, pero estoy dispuesto a recorrerlo.

—Tuviste un parón de casi seis años toreando prácticamente nada ¿Cómo es posible manejar esa situación?

–Te puedes imaginas. No es fácil llevarse tantos años sin apenas torear y con plena dedicación al toro. Pero con ilusión, sacrificio y mucho esfuerzo se puede superar. De todas formas ha merecido la pena por los momentos que ahora estoy viviendo.

–¿Hasta qué punto ha influido en tu toreo y carrera el maestro 'Espartaco'?

–Él y su padre han sido personas clave a lo largo de mi carrera. Toda la base de mi toreo la he aprendido junto a ellos. Les estoy muy agradecido. Tenemos una relación casi familiar y aprendo continuamente de sus consejos.

–Quizás sus triunfos de mayor calado han sido con ganaderías 'duras' como las de Victorino Martín y 'La Quinta'. ¿Le van las emociones fuertes?

–He podido triunfar este año con muchas ganaderías y encastes distintas. Me obsesiona que me sirvan muchos tipos de embestidas, ser un torero con esa capacidad de lidiar cualquier tipo de toro. Aunque es cierto que este año he conseguido triunfos de una gran repercusión con esas ganaderías en concreto.

–En Linares en la feria de San Agustín conseguió un importante triunfo cortando cuatro orejas y saliendo por la puerta grande. ¿Qué recuerdos tienes de aquella tarde?

–Es cierto, no he toreado mucho por la provincia Jaén. Espero que pueda tener más oportunidades en los próximos años. Linares es una plaza que me encanta, el año pasado corté dos orejas a un toro y en esta cuatro con los toros de 'La Palmosilla'. Es una plaza que me motiva torear.

–La feria taurina de Jaén poco a poco se va consolidando como un ciclo importante. La afición de Jaén es entendida y a la vez generosa con los toreros. ¿Qué Borja Jiménez nos vamos a encontrar el próximo domingo en Jaén?

—Siempre intento entregarme para buscar el buen toreo y espero poder conseguirlo también en Jaén. Voy con mucha ilusión y con la esperanza de que los toros me ayuden para poder triunfar y darle una alegría a esa gran afición. Voy a por todas.