Jaén celebra el Día del Turismo con 25 propuestas culturales La programación incluye visitas guiadas de distinta índole y temática, visitas teatralizadas y vías ferratas hasta el 28 de septiembre

A. Cubillo Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:46

25 propuestas para conmemorar el Día Mundial del Turismo en Jaén que se extenderán hasta el 28 de septiembre. Esta programación organizada por el Ayuntamiento bajo el lema este año de 'Turismo: transformación sostenible' cuenta con la implicación de las empresas Lagarto Tours, Cláritas turismo y Sebas Miranda e incluye visitas guiadas de distinta índole y temática, visitas teatralizadas y vías ferratas.

En la presentación de esta programación, que tuvo lugar este miércoles, participaron la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, la gerente de Lagartotours, Helena Arjona y el guía de escalada Sebas Miranda. Habrá visitas guiadas al Jaén de las tres culturas a cargo de Lagarto Tours, al refugio antiaéreo y al arco de San Lorenzo, así como visitas al Jaén de historias nocturnas. No faltará, a cargo de Cláritas Turismo, un paseo de leyendas y misterio que tendrá lugar todas las tardes de esta semana, hasta este sábado 27 de septiembre y que partirá desde la plaza de San Ildefonso o visitas al casco histórico.

Además, este viernes 26 de septiembre habrá una visita nocturna a la capilla de San Andrés, «un monumento que se suele abrir en contadas ocasiones». Desde Cultura, se ha programado también una visita teatralizada en el Palacio del Condestable Iranzo que tendrá como protagonista a Teresa de Torres, la mujer del condestable Lucas de Iranzo.

Día grande

El día grande será el sábado 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. A las ocho de la mañana habrá un bautismo de escalada y durante todo el día en diferentes horarios se celebrarán distintas visitas a Marroquíes Bajos por parte de los guías de Turismo del Ayuntamiento, al Jaén de las tres culturas, casco histórico, al refugio antiaéreo y al arco de San Lorenzo.

El castillo de Santa Catalina también tendrá este día un protagonismo especial con una visita teatralizada para conocer la historia de la ciudad y el monumento. La jornada continuará con visitas a las historias nocturnas de Jaén y de sus barrios. Los amantes de la naturaleza volverán a contar con otra experiencia nocturna en la vía ferrata de Fuente de la Peña.

El domingo 28 de septiembre habrá otro bautismo de escalada a primera hora, además de una visita guiada al casco histórico, un paseo de autor a cargo de José Torres que introducirá a los visitantes al Jaén más sagrado y misterioso y un concierto extraordinario de la Banda Municipal de Jaén en conmemoración al 1200º aniversario de la capitalidad.

Espejo subrayó que se trata de «un programa completo turístico que finalizará con la última de las vías ferratas de Fuente de la Peña a las 18 horas».