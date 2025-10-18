La Guardia, Los Secretos y Café Quijano ponen a bailar a Jaén

C. C. Sábado, 18 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Unas tres mil personas abarrotaron, en la noche del pasado viernes, el Auditorio de La Alameda. El show programado por oleoSÓNICA Music, Inala Producciones y el Patronato Municipal de Cultura consiguió reunir a miles de personas para disfrutar de tres bandas históricas del pop nacional: La Guardia, Los Secretos y Café Quijano. Con el cartel de «no hay billetes» colgado desde hacía varias semanas, la expectación por este show era enorme, como demostró el hecho de que ni una sola entrada se quedó sin validar en los accesos. Aforo histórico que ya mostraba un ambiente absolutamente espectacular al final del concierto de la primera banda que salió al escenario: La Guardia.

Los Secretos, con Álvaro Urquijo a la cabeza, demostraron porqué son uno de los grupos referenciales de la historia de la música popular. Una ejecución redonda sobre un repertorio repleto de magníficos himnos, que fueron coreados por todo el público de La Alameda.

Ampliar

El cierre a la noche lo pusieron unos Cafe Quijano en estado de gracia. Tras salir del ostracismo firmando el que sin duda es el mejor disco de su carrera, Miami 1990, llevan recorriendo España de sol-out en soldout conquistando al público en cada rincón y Jaén no iba a ser menos.

El CEO de OSM, Álex Martínez, pone en valor «el trabajado cartel que se ha diseñado para que Jaén tenga una feria de altura, con lo mejor para todos los gustos» y destaca que «se ha demostrado el nivel organizativo que se puede desplegar en Jaén, acorde a los artistas que están presentes en el cartel».

Para esta noche

OSM. Inala Producciones Producciones y el Patronato Municipal de Cultura culminan su programación para esta feria de San Lucas con el show previsto para esta noche y que a punto está, también, de agotar las entradas: Fran Cortés, Nolasco, Miguel Campello y el G-5 (grupo que aúna a Kiko Veneno, Jairo Perera «el Muchachito», Tomasito y Diego Ratón y el Canijo de Los Delinqüentes).