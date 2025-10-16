Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Galván. Juan Flores (ABC)

David Galván, torero

«Es una gran motivación cerrar mi temporada en Jaén con los toros de Victorino Martín»

Todo hace indicar que hará el paseíllo este sábado en el coso de la Alameda en un cartel que queda rematado con Curro Díaz y 'El Cid'

Ángel A. del Arco

Jaén

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:23

El diestro gaditano David Galván practica un toreo clásico y puro. Nunca lo ha tenido fácil, pero en los últimos años está consiguiendo convencer a ... las aficiones más exigentes. El grave percance que sufrió en Madrid el pasado día 11 precisamente con los toros de Victorino puso en duda su presencia, aunque su presencia en Jaén está casi asegurada, donde se le espera con interés.

