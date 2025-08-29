La gala de los Premios Rafael Zabaleta convierte a Quesada en centro del arte moderno

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-MÁRQUEZ QUESADA Viernes, 29 de agosto 2025, 12:13 Comenta Compartir

Con la entrega de los Zabaletas, Quesada volvió a vivir su particular gala del arte moderno. La ceremonia de premios correspondientes a la LV edición del Concurso Internacional de Pintura Rafael Zabaleta contó con la presencia de la vicepresidenta tercera de Diputación Pilar Parra, el presidente de la Fundación Legado Miguel José Antonio Martínez y la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos. Ellos, junto a la directora del Museo Zabaleta Rosa Valiente, fueron los encargados de entregar los galardones en una gala que se desarrolló en la gran sala de exposiciones del Museo Rafael Zabaleta en la que se muestran las 30 obras seleccionadas del concurso internacional de pintura.

A la pintora de San Fernando (Cádiz) Silvia Benítez Lermo, se le entregó la estatua con el busto de Zabaleta y los 7.000 euros del primer premio por su obra 'La Tierra recuerdo tu nombre', acrílico sobre lienzo de 162 por 114 centímetros. El máximo galardón le había sido concedido con el veredicto unánime de un jurado que, presidido por la regidora quesadeña, había estado integrado por los artistas y críticos de arte Cristina Megía, Belén Mazuecos, Fermín García, Aurelio Rodríguez y Rosa Valiente. En la entrega de galardones el jurado dijo sobre la obra ganadora de esta pintora afincada en Sevilla, licenciada en Bellas Artes por la facultad hispalense, que «construye un imaginario y un lenguaje pictórico innovador y personal que conecta con su experiencia vital».

El segundo premio, Rafael Hidalgo de Caviedes, estatua y 4.000 euros, otorgado también por unanimidad, lo recogió Ana Escribano, de Albacete, por su cuadro 'Tercer acto: Un amor inmortal', óleo sobre papel-lienzo de 150 por 145 centímetros. En la entrega el jurado destacó que se trata de una obra « atravesada por la ecología y el feminismo, donde la sencillez de la composición contrasta con la profusión de detalles del primer plano.».

Se entregó también el premio del jurado popular, elegido por los votos de las personas que en los días previos habían visitado la exposición, que recayó, como en la edición anterior, en el pintor quesadeño Francisco Fernández Fernández por su obra 'Deliciosa complicidad', cuadro figurativo con matices conceptuales y expresionistas en el que el artista de la tierra retrata a varios integrantes de la asociación Provincial Pro-Minusválidos Psíquicos de Jaén, Aprompsi, que muestran, con su mirada transparente, su autenticidad y la cercanía que sienten con su comunidad.

Menciones de honor

Por último se entregaron cuatro menciones de honor. La primera para Teruhiro Ando, natural de Kagawa (Japón), por su obra 'Nube XVIII', un acrílico sobre lienzo, con una técnica muy depurada, donde juega con la ilusión óptica y la poesía visual. La segunda para Monica Dixon, de Oviedo, por su obra 'Rhapsody in red', composición abstracta realizada en acrílico sobre lienzo. La tercera para Guillermo Masedo, de Madrid, por su obra 'Alexander McQueen y Peter Witkin', acrílico sobre tabla, en el que la narración gráfica genera una secuencia que divide en tres el plano del cuadro, elementos cercanos al lenguaje del cómic y a las estéticas urbanas. La cuarta para Diego Vallejo, de Ávila, por 'Equilibrio', escena nocturna con una inquietante figura femenina, realizado al óleo sobre lino, con sobresaliente factura técnica.

Las 30 obras seleccionadas de los varios centenares presentadas a concurso siguen expuestas en las salas del Museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández. Al término del acto, todos celebraron la persistencia de un certamen que pervive indestructible al paso del tiempo, mientras que la alcaldesa, Yolanda Marcos, expresaba que esta 55 edición había destacado por la calidad de las obras y manifestaba la satisfacción que le producía la entrega de galardones en el espacio escénico que alberga la obra de Museo Zabaleta y el legado cultural del poeta Miguel Hernández.