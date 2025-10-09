La Fundación Caja Rural de Jaén anuncia al ganador de su certamen de fotografía Kike Balenzategui, por su fotografía titulada Llenando la satala, se hace con el primer premio

E. L. Jueves, 9 de octubre 2025, 14:25

El XVIII Certamen de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén ha reconocido a Kike Balenzategui, por su fotografía titulada 'Llenando la satala', con el primer premio de esta edición, dotado con 3.000 euros. El segundo galardón, de 2.000 euros, ha sido para la imagen 'El frío camino a la ciudad', de Alejandro Nicolás Pérez. Por último, el jurado ha designado a Alejandro Cos de Azcona como tercer premio, distinguido con 1.000 euros, por su fotografía titulada 'Depuradora'.

Estas tres imágenes «representan algunos de los aspectos que queríamos reflejar con este concurso. Ámbitos como la depuración y reciclaje de aguas residuales para su nuevo uso que podemos ver en la imagen del tercer galardón, la referencia del segundo premio a una importante obra hidráulica del siglo XVIII y un primer premio que nos recuerda la importancia del acceso al agua potable», ha destacado la responsable del Área Cultural de la Fundación Caja Rural de Jaén, Pilar Rodrigo.

La decimoctava edición del Concurso de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén, homologado por la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la Confederación Española de Fotografía (CEF), ha centrado su objetivo en la divulgación y promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, presentándose bajo el título Agua es Vida.

Exposición

El jurado del certamen, formado por José Hidalgo, Gracia Moya, José Luis Ojeda, Ángela Kayser y Katy Gómez, ha escogido las fotografías ganadoras, así como una selección de 36 imágenes participantes, entre un total de 463 instantáneas presentadas por más de 120 fotógrafos.

Esta selección de fotografías formará parte de la exposición itinerante de esta edición del certamen, que iniciará su recorrido en el Hospital de Santiago de Úbeda el próximo 20 de noviembre, fecha en la que producirá la entrega de galardones.

Posteriormente, la muestra recorrerá otras localidades de la provincia de Jaén, así como centros educativos en los que la población escolar pueda trabajar los conceptos asociados al ODS Agua limpia y saneamientos.