El folklore jienense sube al escenario en el teatro Darymelia Gran acogida del XVI Festival Nacional de Folklore que organiza la Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres

E. López Domingo, 26 de octubre 2025, 18:11

Gran acogida, llena de cariño y emoción, del XVI Festival Nacional de Folklore que organiza la Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres y ha tenido lugar en el teatro Darymelia. A la cita ha acudido, entre otros, la primera teniente alcalde y concejala de Cultura, María Espejo.

Además de los integrantes de la Asociación Lola Torres, han subido al escenario los grupos Coros y Danzas de Granada, así como Coros y Danzas 'Los Jarentinos' de Jaráiz de la Vera de Cáceres.

Ampliar Homenaje a Pilar Sicilia.

Una edición más recuperada el año pasado donde este festival ha conseguido visibilizar y mostrar el folklore de distintas regiones del país.

Estos grandes grupos pertenecen a la FACYDE (Federación de Asociaciones de Coros y Danzas Españoles), lo que garantiza la calidad de los trajes que llevan sus protagonistas, así como sus danzas y músicas que el público pudo disfrutar durante toda la celebración.

Una edición muy especial ya que se ha rendido un merecido homenaje a quien ha sido una gran defensora de las tradiciones de la ciudad y de la provincia, a la folklorista Pilar Sicilia, quien falleció hace unos meses.