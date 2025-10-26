Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baile en el Darymelia durante la celebración del festival. Ayto Jaén

El folklore jienense sube al escenario en el teatro Darymelia

Gran acogida del XVI Festival Nacional de Folklore que organiza la Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres

E. López

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Gran acogida, llena de cariño y emoción, del XVI Festival Nacional de Folklore que organiza la Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres y ha tenido lugar en el teatro Darymelia. A la cita ha acudido, entre otros, la primera teniente alcalde y concejala de Cultura, María Espejo.

Además de los integrantes de la Asociación Lola Torres, han subido al escenario los grupos Coros y Danzas de Granada, así como Coros y Danzas 'Los Jarentinos' de Jaráiz de la Vera de Cáceres.

Homenaje a Pilar Sicilia.

Una edición más recuperada el año pasado donde este festival ha conseguido visibilizar y mostrar el folklore de distintas regiones del país.

Estos grandes grupos pertenecen a la FACYDE (Federación de Asociaciones de Coros y Danzas Españoles), lo que garantiza la calidad de los trajes que llevan sus protagonistas, así como sus danzas y músicas que el público pudo disfrutar durante toda la celebración.

Una edición muy especial ya que se ha rendido un merecido homenaje a quien ha sido una gran defensora de las tradiciones de la ciudad y de la provincia, a la folklorista Pilar Sicilia, quien falleció hace unos meses.

