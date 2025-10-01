'Flamenco por las peñas' inicia su recorrido provincial en la Sierra de Segura

A. C. Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Once municipios de la provincia de Jaén acogerán la 26ª edición del Circuito 'Flamenco por las Peñas', actividad que organiza la Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén junto a la Diputación. El próximo sábado, 4 de octubre, la Sierra de Segura será escenario del primero de los recitales, en el que participará el cantaor y guitarrista jienense Ricardo Fernández.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el presidente de Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén, Francisco Viedma, presentaron este circuito. Se trata de «una cita de las más consolidadas de nuestra provincia, en la que año tras año mantiene vivo el sentir profundo del flamenco en nuestra tierra», destacó Colomo durante su intervención, en la que además señaló que «este estilo musical forma parte de nuestra historia, de nuestras raíces y expresa lo que realmente somos».

En esta línea, recordó el apoyo que Diputación mantiene en la promoción y divulgación del flamenco: «A lo largo del año son numerosas las acciones que programamos en las que está presente este estilo musical y lo hacemos con objeto de mostrar nuestras señas de identidad y poniendo el foco en los artistas de la provincia». De igual forma, la Diputación colabora en el Día Mundial del Flamenco y cuenta con líneas de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que trabajan con las peñas jienenses o que lleven a cabo actividades relacionadas con este ámbito.

Talentos de la provincia

El presidente de la Federación Provincial de Peñas desgranó el cartel de la 26ª edición de este circuito e incidió en el compromiso de este evento con los jóvenes talentos de la provincia, «un territorio que posee medio centenar de peñas y que cuenta y ha contado con grandes figuras del cante flamenco como Juanito Valderrama o Carmen Linares, entre otros».

El XXVI Circuito Flamenco por las Peñas dará comienzo este sábado, 4 de octubre, en la Sierra de Segura, con la actuación del cantaor y guitarrista Ricardo Fernández. Le seguirá Arroyo del Ojanco, el 10 de octubre, con la bailaora Carmen Catena y su grupo; Villacarrillo, el 11 de octubre, con Julia Moreno 'La Debla' al cante y Paco González a la guitarra; Torredonjimeno, el 17 de octubre, con Joselete de Linares al cante y José Romero 'El Torro' al toque; Torredelcampo, también el 17 de octubre, con Juan Carmona al cante y Juan J. Gutiérrez 'El Calao' a la guitarra; Porcuna, el 17 de octubre, con Julia Moreno 'La Debla' y Paco González; Baños de la Encina, el 18 de octubre, con Isco Heredia al cante y José Romero 'El Torro'; Bedmar, el 18 de octubre, con Raúl Montesinos al cante y Marcos Serrato a la guitarra; Linares, el 25 de octubre, con Iván Chaskio al cante y Julio Romero a la guitarra; La Carolina, el 25 de octubre, con Belén Vega al cante y Juan Moreno a la guitarra; Linares, el 14 de noviembre, con Isco Heredia y Julio Romero; Arjonilla, el 16 de noviembre, con Fina de los Ángeles al cante y Paco Cortés al toque; y, finalmente, Villacarrillo, el 29 de noviembre, con Enrique Soto al cante y Juan Ballesteros a la guitarra.