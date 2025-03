Finaliza en Santisteban del Puerto el rodaje del drama rural 'La Espantada'

Santisteban del Puerto ha acogido el rodaje de 'La Espantada', corto codirigido por la cordobesa Ana Villa y el jienense Guillermo Parrilla, que relata una ... historia de amor y sueños rotos centrado en el escenario rural de la posguerra. Ubicado en el espacio escénico del molino de La Ballestera y su entorno natural, el cortometraje, en el que ha participado un equipo de 30 profesionales, además de 40 vecinos que actuaron de extras, ha contado con el patrocinio de Diputación de Jaén, el apoyo del centro cordobés UCOCultura y la participación del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.

«Han sido cuatro días de mucho frío y pocas horas de sueño, pero el resultado ha merecido la pena. Gracias a todos los vecinos, familiares y amigos que han hecho posible este proyecto, especialmente al grupo de figurantes que aguantó estoicamente el temporal de frío y lluvia durante la recreación de las tradicionales lumbres santistebeñas», comenta el cineasta santistebaño Guillermo Parrilla, quien expresa también que ahora empieza la fase de montaje y posproducción.

Coproducido por Intersum Films y La Patinadora Films, con un cuadro actoral en el que destacan Rafa de Vera, Teresa Cruz y Rubén Carballés, ambientado en un entorno rural de 1947, 'La Espantada' narra la historia de Isabel quien, mientras lava la ropa en el río, encuentra entre las piedras un misterioso papel que oculta a su marido. Durante la cena se oyen ladridos de perros y se intuye la presencia de un furtivo que ha salido a cazar. La pareja intenta conversar, pero entre ambos se impone una silenciosa tensión y son las intenciones que subyacen detrás de cada palabra, cada silencio y cada mirada las que desvelan qué es lo que realmente está ocurriendo en la fase más incierta y umbría de la noche.

J. A. G-M

Guillermo Parrilla aclara que es el contexto de una posguerra cruda en la que prima la desconfianza y el entorno rural, tan solitario como vigilado. acaban siendo los verdaderos escenarios en los que se representa esta historia de amor, pérdida, de valentía y desesperación, decisiones difíciles y sacrificios: «Cuenta la historia de tres personas corrientes cuyas vidas se vieron entroncadas en una situación que no habían elegido, cambiando para siempre su destino. Isabel da voz a aquellas mujeres sometidas a sus circunstancias que aun así no dejaron de amar con todo su ser. Vicente es un hombre esclavo de un contexto cuya mayor preocupación es su esposa, su primer amor. 'La Espantada' es un homenaje a esas historias perdidas, a esas vidas anónimas que, aunque no aparecen en los libros de historia, no deben caer en el abismo del olvido».

Guionistas y directores

Guillermo Parrilla es un joven productor y director de 24 años graduado en Cine por la Universidad de Córdoba. Fundador de Intersum Films, ha escrito y dirigido los cortometrajes 'Un Lugar para Morir' (2021), 'Donde juegan los fantasmas' (2022) y 'El Camino de las Bestias' (2023). Como productor y director de fotografía trabajó también en 'Un Polo de Limón', que estos días se escenifica en Francia, y en el largometraje documental 'Que arda la calle'.

Ana Villa, de 26 años, es productora y directora graduada en Cine por la Universidad de Córdoba. Su primer cortometraje, 'Un Día Cualquiera', ganó el primer premio de la I Semana del Cine de Córdoba. En 2023 dirigió 'Un Polo de Limón', que obtuvo el premio a mejor cortometraje LGTBI+ en el Festival de Cine de Blanes y el premio del público en el Festival de Cine de Sorihuela de Guadalimar. Ana Villa fue la directora del laureado documental 'Que arda la calle'.