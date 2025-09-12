'La estrategia del impostor', de Salvador Gutiérrez Solís, Premio Literario Jaén

«Por su descarnada crítica de los efectos nocivos que la corrupción irradia en los más dispares de la sociedad mediante el afilado retrato de ... un antihéroe». Es la razón por la que el jurado ha elegido la novela 'La estrategia del impostor', de Salvador Gutiérrez Solís, como la ganadora del Premio Literario de Jaén en su 41 edición. Tras competir con otras 128 obras presentadas, esta ha sido la que se lleva el primer puesto en la categoría de novela, con un premio dotado de 16.000 euros.

Junto a ella, también han sido reconocidas las obras de 'El reino del olvido', de María José Bausá Giménez, en la categoría de novela juvenil, y a José Manuel Fajardo González, en poesía, con 'Perfecta sombra'. Cada una se lleva 10.000 euros de galardón, y que verán la luz con las editoriales Montena, Almuzara e Hiperión.

Así lo han anunciado esta mañana en un acto en el Hotel Condestable, donde han comunicado el fallo del jurado la vicepresidenta de CajaGranada Fundación, María Luisa Grande Gascón; el director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona Acedo; la primera teniente de alcalde, concejala de Presidencia y presidenta del Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo Nieto, y la diputada provincial de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación de Jaén, Inés Arco Cervera.

Son más de 200 las obras que se han presentado al premio, que supera las cuatro décadas, con «textos de muchísima calidad», según destacaba la vicepresidenta María Luisa Grande, que ha recordado que el galardón será entregado el próximo 28 de noviembre en un acto, ya tradicional, en el Parador de Jaén, y que contará con una conferencia por parte de la escritora Elvira Lindo.

Amador Carmona señalaba la importancia de «estar en la promoción cultural de Jaén», pues «la apuesta por la cultura es transformadora». La concejala María Espejo ha agradecido el que este tipo de premio pongan a Jaén en el centro y que «este tipo de iniciativas son las que perduran, pues la cultura nos une a todos». La diputada Inés Inés Arco defendía la misma idea, y se preguntaba «qué sería la sociedad sin la literatura ni la cultura», en una defensa férrea de ambos.

Con nombre

Respecto a las historias premiadas y sus autores, cuentan con un amplio curriculum, siendo el de novela, Salvador Gutiérrez, un escritor cordobés con más de 25 años de experiencia y el creador de la famosa inspectora Carmen Puerto, protagonista de la trilogía compuesta por 'Los amantes anónimos', 'El lenguaje de las mareas', y 'Solo vive quien muere'. También fue galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica en 2013 por 'El escalador congelado'.

Por su parte, la premiada en novela juvenil, María José Bausá, es enfermera geriátrica titulada, que en la actualidad trabaja en una agencia literaria, y que en su historia recopila las largas guardias durante la pandemia, como un consuelo a pacientes y familiares. En él trata temas como el duelo y el alzheimer en «una historia única y diferente, con personajes cercanos que fomentan la empatía», según ha manifestado el jurado. Es coaturoa de 'El amor no es nada de otro mundo' o de 'El secreto de Mía'.

Jurado profesional Los jurados de las tres modalidades han tenido que realizar una ardua labor en esta edición, ya que se han presentado un total de 229 manuscritos. El jurado de la modalidad de Novela ha estado integrado por Ada del Moral Fernández, Juan Soto Ivars, María Zabay Bes y Javier Ortega Posadillo, quien actuó como presidente del mismo. Jesús Munárriz Peralta ha presidido el jurado de Poesía. Junto a él han formado parte Manuel García García, María Zaragoza Hidalgo, Inmaculada Lergo Martín y Antonio Molina Flores. En la modalidad de Narrativa Juvenil, ha presidido el jurado Alexia Buj Requena. Junto a ella han estado Esperanza Luque Ruz (Esperanza Luque), María José Moreno Fernández (bibliotecariaenredada) y María Pascual Alonso (Alina Not).

En poesía, ha habido unanimidad al destacar la «valentía» de los versos, en los que se habla también de temas universales como la relación padre e hijo, en una detallada referencia a distintos lugares del mundo y que, además, añade los poemas en prosa, «como un género poco habitual» y que se ha tenido en cuenta por el jurado. Su autor, José Manuel Fajardo, nació en Granada, es escritores, periodista, traductor y gestor cultural español contemporáneo, y ha publicado también 'Cartas del fin del mundo', 'El converso' o 'Una belleza convulsa'.