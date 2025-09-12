Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los nombres de los premiados se han anunciado en el Hotel Condestable. E. L.

'La estrategia del impostor', de Salvador Gutiérrez Solís, Premio Literario Jaén

El cordobés recibirá el galardón en un acto en el Parador de Jaén el 28 de noviembre, donde Elvira Lindo dará una conferencia

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:01

«Por su descarnada crítica de los efectos nocivos que la corrupción irradia en los más dispares de la sociedad mediante el afilado retrato de ... un antihéroe». Es la razón por la que el jurado ha elegido la novela 'La estrategia del impostor', de Salvador Gutiérrez Solís, como la ganadora del Premio Literario de Jaén en su 41 edición. Tras competir con otras 128 obras presentadas, esta ha sido la que se lleva el primer puesto en la categoría de novela, con un premio dotado de 16.000 euros.

