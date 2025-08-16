La Escuela de Jóvenes Escritores como aliciente para seguir dando pasos en el mundo literario Las jienenses Diana Moreno y Marién Rubio narran su experiencia en la edición número 18 de esta iniciativa del Centro Andaluz de las Letras

No hay verano sin la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores del Centro Andaluz de las Letras. Cada año, la localidad malagueña de Mollina acoge a jóvenes talentos literarios de las ocho provincias andaluzas en el marco de esta iniciativa con la que se les brinda la oportunidad de formarse y compartir experiencias con escritores y poetas ya consolidados.

En esta edición, la número 18, han participado dos jienenses de 14 años: Diana Moreno y Marién Rubio. Ambas coinciden en lo gratificante y enriquecedora que ha sido la experiencia tanto a nivel literario como personal, ya que el intercambio de conocimientos con compañeros y profesores les ha llevado a explorar nuevos caminos.

En este sentido, han aprendido técnicas expresivas y recursos literarios de la mano de la escritora e ilustradora Rosario Villajos, Premio Biblioteca Breve, y del poeta Abraham Guerrero (Premio Adonáis de Poesía). «Hemos salido de nuestra zona de confort para escribir cosas diferentes», resume Diana Moreno, natural de Baños de la Encina. Para ella ha sido su segundo año en esta escuela en la modalidad de poesía.

La directora de su centro educativo la animó a participar en esta iniciativa del Centro Andaluz de las Letras. «Escribo desde pequeña. Empecé con los relatos cortos de fantasía, seguí con la novela y luego con la poesía, que me gusta un montón», explica. La temática en este caso gira en torno al amor y el desamor.

Marién Rubio, de Guarromán, también dio sus primeros pasos en la escritura durante la infancia. Su primer relato lo escribió con solo tres años y desde entonces no ha parado: ahora encuentra la inspiración en historias de adolescentes, aventuras y amor. «Me lo he pasado muy bien en la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores, he aprendido mucho y me ha servido de motivación para seguir escribiendo», asegura Marién, quien ha vivido esta experiencia por primera vez en la modalidad de narrativa.

Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación de un taller de dramaturgia titulado 'El teatro se escribe fuera del papel', a cargo de Ruth Rubio. Además, la antigua alumna Paula Fernández ha impartido un taller de introducción al género epistolar ('El corazón en un sobre').

Perder el miedo

La semana de formación en la escuela ha sido intensa a la vez que gratificante, en palabras de Abraham Guerrero, quien ha inculcado a los alumnos del taller de poesía la importancia de la lectura: «Para ser escritor primero hay que ser muy buen lector».

Guerrero los ha animado también a perderle el miedo a corregir los textos. «El primer manuscrito no es el texto definitivo, después viene un proceso de revisión en el que no hay que tener miedo a quitar una palabra, una frase e incluso a cambiarle el sentido del poema si así queda más redondo», argumenta con el respaldo que dan los años de experiencia.

En esta edición han participado 35 jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 23 años, de los que destaca su curiosidad y sus ganas de aprender. Y añade: «Hay cantera».

La Fundación José Manuel Lara ha aportado otros contenidos al programa de esta edición como el taller 'Dada Poem. Crear y leer', impartido por el docente y escritor José Antonio Francés. Además, ha invitado al novelista Víctor del Árbol, Premio Nadal de Novela 2016 y autor de obras como 'El tiempo de las fieras' o 'La tristeza del samurái', para la charla de clausura.

'Autores Noveles'

La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores del Centro Andaluz de las Letras se incluye en el programa 'Autores Noveles' que tiene el propósito de apoyar la literatura emergente, la formación y el fomento de la creación joven.

Desde su primera convocatoria en el año 2006 se han presentado un total de 3.046 jóvenes a las pruebas de selección de esta escuela. De aquí han salido autores que disfrutan hoy «del respeto de la crítica y del público», según el director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro.

Las jienenses Diana Moreno y Marién Rubio han tenido la oportunidad de formarse ahí. Habrá que seguir sus pasos para ver cómo evoluciona su carrera literaria.