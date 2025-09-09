El Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas celebrará cuatro corridas en Jaén Castellar y Baeza albergarán dos cada una, donde participarán una treintena de estudiantes procedentes de 20 centros

El XXVI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas contará con un total de cuatro novilladas en Jaén en octubre: en Castellar los días 11 y 12 y en Baeza 25 y 26. Esta programación corresponde con la línea ideológica de la Junta de Andalucía, que «apuesta por proteger e impulsar el mundo de la tauromaquia», un sector «muy importante» en el todo el ámbito regional, en el que «los jóvenes son una pieza clave» y sin los que «no sería viable su futuro».

Así lo ha indicado este martes en Baeza el secretario general de Interior de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, David Gil, durante la presentación oficial del cartel anunciador del XXVI Encuentro de Escuelas Taurinas de Andalucía.

El acto también ha contado con el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella; los alcaldes de Baeza, Pedro Cabrera, y Castellar, José Mena, y el presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas Pedro Romero de Andalucía, Eduardo Ordóñez.

El alcalde de Baeza ha resaltado el hecho de que la localidad, «después de 15 años, vuelva a ser escenario de un evento de gran relevancia en el calendario taurino andaluz». Algo posible «por la fuerte apuesta municipal y por la implicación del Gobierno andaluz» para que pueda tener lugar en «una ciudad taurina por excelencia, los días 25 y 26 de octubre».

También el alcalde de Castellar ha agradecido la apuesta de la Junta por este municipio, y en este caso por acoger este evento. «Un pueblo pequeño con una gran afición, que abre sus puertas los días 11 y 12 a este gran evento taurino», ha declarado.

El presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas Pedro Romero se ha mostrado satisfecho por poder celebrar la cita «en un enclave destacado de Andalucía un gran evento», que se ha fraguado «gracias a la implicación de la Junta de Andalucía». Con ello, una treintena de alumnos de una veintena de escuelas taurinas andaluzas ofrecerán «una competición de un gran nivel».

David Gil ha mostrado el compromiso de la Junta con la tauromaquia, mencionando algunas de las iniciativas en las que se trabaja para respaldar y proteger este gremio, como el apoyo normativo con el nuevo reglamento taurino o la Red de Municipios Taurinos, que cuenta ya con más de 170 adhesiones.

Ha añadido que esta promoción se realiza también a través de los premios taurinos o desde la actividad que desarrollan en cada provincia las delegaciones del Gobierno. Además, ha mencionado los «éxitos» del ciclo andaluz de cerrada o el reciente caso de Villacarrillo, donde «se han superado con creces» las expectativas del año pasado.