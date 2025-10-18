Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salida a hombros de los tres toreros en el coso de la Alameda. Fotos: José Rojas

Emoción en el coso de la Alameda de Jaén en la última de San Lucas

Desiguales y bien presentados, los toros de Victorino Martín tuvieron casta y bravura en una plaza de Jaén que cubrió dos tercios de su aforo

Ángel A. del Arco

Jaén

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:18

Comenta

La feria taurina de San Lucas ha terminado. En la tarde de ayer se celebró la esperada corrida de Victorino Martín con la que se ... puso broche a un serial que ha mantenido el pulso de ediciones anteriores. Complejo en su confección, también en su desarrollo, con dos bajas en el cartel de la primera corrida que fueron rápidamente subsanadas y la duda hasta casi las últimas horas en la corrida de ayer con las posibles ausencias de 'El Cid' y David Galván por sus percances en Sevilla y Madrid respectivamente. Finalmente, ambos espadas pudieron hacer el paseíllo con normalidad y así poder celebrarse un último festejo de la feria de San Lucas que previamente había concitado el mayor interés del ciclo taurino.

