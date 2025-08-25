Emilio Chaparro gana la Cabria de Plata y José León se impone en Cantes Libres

Irene Moral Lunes, 25 de agosto 2025, 21:06 Comenta Compartir

El Teatro Cervantes volvió a convertirse en templo del flamenco con las dos grandes finales del LIX Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares', organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento.

La primera gran cita tuvo lugar con la Final de Cantes de Libre Elección, en la que el cantaor José León Romero se alzó con el primer premio. El segundo galardón recayó en Manuel Cuevas González, mientras que el tercer puesto fue para Emilio Chaparro Serrano.

El espectáculo, contó con la actuación del cantaor David Palomar como artista invitado, aportando una pincelada de maestría a una noche marcada por la emoción y la calidad interpretativa de los finalistas.

La jornada de clausura llegó con la esperada Final de Tarantas. En esta ocasión, la Cabria de Plata fue para Emilio Chaparro Serrano, mientras que el segundo premio recayó en José León Romero y el tercer lugar lo ocupó Manuel Ortiz Romero.

También hubo espacio para reconocer a las jóvenes promesas del cante. El premio 'Fernando Medina' para menores de 25 años fue para Juan Francisco Morán Reyes, mientras que el segundo puesto en esta categoría lo logró Leonor López Rodríguez.

La velada finalmente clausuró con la actuación de la cantaora María Terremoto, artista invitada que puso el broche de oro a una final cargada de intensidad y duende.