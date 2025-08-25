Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los ganadores del Concurso Nacional de Tarantas. IDEAL
Flamenco

Emilio Chaparro gana la Cabria de Plata y José León se impone en Cantes Libres

El espectáculo contó con la actuación del cantaor David Palomar como artista invitado, aportando una pincelada de maestría a una noche marcada por la calidad interpretativa de los finalistas

Irene Moral

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:06

El Teatro Cervantes volvió a convertirse en templo del flamenco con las dos grandes finales del LIX Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares', organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento.

La primera gran cita tuvo lugar con la Final de Cantes de Libre Elección, en la que el cantaor José León Romero se alzó con el primer premio. El segundo galardón recayó en Manuel Cuevas González, mientras que el tercer puesto fue para Emilio Chaparro Serrano.

El espectáculo, contó con la actuación del cantaor David Palomar como artista invitado, aportando una pincelada de maestría a una noche marcada por la emoción y la calidad interpretativa de los finalistas.

La jornada de clausura llegó con la esperada Final de Tarantas. En esta ocasión, la Cabria de Plata fue para Emilio Chaparro Serrano, mientras que el segundo premio recayó en José León Romero y el tercer lugar lo ocupó Manuel Ortiz Romero.

También hubo espacio para reconocer a las jóvenes promesas del cante. El premio 'Fernando Medina' para menores de 25 años fue para Juan Francisco Morán Reyes, mientras que el segundo puesto en esta categoría lo logró Leonor López Rodríguez.

La velada finalmente clausuró con la actuación de la cantaora María Terremoto, artista invitada que puso el broche de oro a una final cargada de intensidad y duende.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 67 años tras chocar contra un camión en Úbeda
  2. 2

    ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»
  3. 3 La Feria de Septiembre abanderará la apuesta por las tradiciones de la tierra
  4. 4 El último peldaño
  5. 5

    La odisea de alquilar una vivienda en Jaén
  6. 6 La Guardia Civil detiene a una vecina de Andújar por robo con fuerza
  7. 7 Detenido en Jaén un hombre acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
  8. 8 Gran respuesta a los actos de las fiestas de San Bartolomé
  9. 9 Detenido en Jaén un hombre acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
  10. 10

    Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emilio Chaparro gana la Cabria de Plata y José León se impone en Cantes Libres

Emilio Chaparro gana la Cabria de Plata y José León se impone en Cantes Libres