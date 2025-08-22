Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un festejo taurino celebrado en Sabiote. IDEAL

Los diestros Paco Ureña, Fernando Adrián y la novillera Olga Casado, en Sabiote

Este domingo se lidiarán cuatro toros de la ganadería portuguesa de Sobral y dos novillos de 'El Cotillo'

Ángel A. del Arco

Jaén

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:17

A partir de las siete de la tarde de este domingo se celebrará en Sabiote su tradicional corrida de toros con motivo de sus ferias ... y fiestas en honor a su patrón San Ginés de la Jara. Un festejo que este año tiene carácter mixto, con la novedad de la novillera con picadores Olga Casado que por primera vez actuará en plazas de nuestra provincia vestida de luces.

