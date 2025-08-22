Los diestros Paco Ureña, Fernando Adrián y la novillera Olga Casado, en Sabiote

A partir de las siete de la tarde de este domingo se celebrará en Sabiote su tradicional corrida de toros con motivo de sus ferias ... y fiestas en honor a su patrón San Ginés de la Jara. Un festejo que este año tiene carácter mixto, con la novedad de la novillera con picadores Olga Casado que por primera vez actuará en plazas de nuestra provincia vestida de luces.

El cartel por tanto queda de la siguiente manera; se anuncian cuatro toros de la ganadería portuguesa de Sobral y dos novillos de la ganadería de «El Cotillo» para una terna de toreros compuesta por el murciano Paco Ureña, el madrileño Fernando Adrián y la novillera con picadores también madrileña Olga Casado.

Un cartel novedoso y muy variado, con tres toreros de conceptos muy distintos. Se da la circunstancia que ninguno de ellos ha toreado nunca en Sabiote. Por tanto, éste próximo domingo día 24 harán el paseíllo desmonterados haciendo su presentación oficial en el coqueto coso taurino de la localidad de La Loma.

El primero de los toreros en actuar será el murciano Paco Ureña. Diestro veterano con una carrera marcada a sangre y fuego. Ha sido muy castigado por los toros durante toda su trayectoria, sufriendo graves percances, algunos de ellos cuestionando hasta su propia vida y con secuelas visibles.

Ureña es un torero de valor contrastado, marcado por la pureza y la profundidad de sus trasteos. Admirado y querido por la afición, no ha tenido la recompensa en forma de contratos que se merecía, siendo tratado injustamente por las empresas, que lo han dejado fuera de ferias en las que se había ganado el puesto a base de grandes triunfos, algunos de ellos conseguidos en plazas de la relevancia de Valencia, Sevilla, sobre todo Madrid, también en Bilbao, sin olvidar Murcia y Albacete, dos bastiones de su carrera.

En la actualidad, Paco Ureña no es de los toreros con mayor número de contratos, aunque su presencia en Sabiote es un atractivo. No es un torero muy visto en nuestra provincia, tan sólo en Úbeda hace unos años y con poca suerte con sus toros. Puede sorprender el diestro lorquino, que, a poco le sirvan los toros pueda dar una gran tarde de toros. Tiene capacidad y su toreo atesora muchos quilates.

Fernando Adrián es un torero madrileño, que, cómo muchos, andaba prácticamente parado y sin apenas oportunidades para enfundarse el traje de luces. Tras una exitosa etapa de novillero dónde consiguió triunfos de gran importancia, destacando los de Sevilla y Madrid, tras tomar la alternativa en Ávila de manos de «El Juli» sufrió un parón que lo dejó parado y en su casa.

Sin embargo todo cambio con la Copa Chenel que se celebra por plazas de la Comunidad de Madrid. Se alzó con el triunfo en la temporada 2021 cambiando su panorama de forma radical. A partir de ese momento y tras dos salidas a hombros de la plaza de Las Ventas, su presencia en las ferias es más habitual, teniendo una gran regularidad, cortando muchas orejas y puertas grandes. Torero recio y poderoso no está visto en nuestra provincia, siendo su actuación en Sabiote todo un aliciente para el aficionado.

Presentación en Jaén

Cierra la corrida de toros mixta la novillera madrileña Olga Casado. Hace su presentación en nuestra provincia vestida de luces. Antes ha toreado dos festivales. El primero en Jaén, en un festejo benéfico a favor del pueblo valenciano de Chiva tras la Dana. También se encarteló en otro festival benéfico en Navas de San Juan. En ambos casos mostró unas credenciales y una puesta en escena que gustó mucho. Muy solvente con los novillos, tiene una zurda y un toreo al natural que puede dar muchas alegrías al aficionado.

Su temporada, la primera con los del castoreño está resultando triunfal. Su presencia en Sabiote ha caído muy bien, con la esperanza de ver a esa novillera que a poco que la suerte le acompañe se puede convertir en una torera de referencia en el difícil mundo taurino.

Cómo viene siendo habitual en los últimos años, la feria taurina de Sabiote está organizada por el empresario taurino onubense Jorge Buendía con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Un día antes se celebrará el Grand Prix, siendo las siete de la tarde la hora del comienzo de los festejos.