Los diestros de la Feria de San Lucas muestran su entusiasmo por torear en Jaén En un acto multitudinario en el que también participó el ganadero Victorino Martín mostraron su satisfacción por el nivel el cartel

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 3 de octubre 2025

La cuenta atrás para la feria taurina de San Lucas de Jaén comenzó el pasado jueves en el ruedo del coso de La Alameda con un multitudinario acto con los protagonistas de la feria bajo la organización de Tauroemoción.

El ganadero Victorino Martín y los toreros Manuel Escribano, David Galván y 'El Cid' disertaron sobre los pormenores del ciclo, que se desarrollará del 5 al 18 de octubre. El acto, presentado por el periodista Tomás Díaz, también sirvió para entregar los reconocimientos a los triunfadores de la feria 2024.

El CEO de Tauroemoción, Alberto García, quiso mostrar su ilusión y ganas por el serial. «Tenemos todas las ilusiones puestas en estos carteles, que prometen ser exitosos en el ruedo y en los tendidos», asegura el responsable de la empresa.

Por su parte, el ganadero, Victorino Martín, ha afirmado que «la feria de Jaén es una de las más importantes de la recta final de la temporada, que sirve como escaparate para la próxima».

Los tres diestros, Escribano, que además recogió el premio como triunfador de la feria 2024, Manuel Jesús 'El Cid' y David Galván pusieron de manifiesto su entusiasmo por estar anunciados en estos carteles.

La venta de entradas para la feria continúa a buen ritmo en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es con descuento en venta anticipada que finaliza este viernes 3 de octubre.

Los carteles son los siguientes:

-5 de octubre: novillada en clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.

-12 de octubre: Toros de Jandilla, Juan Pedro Domecq y Garcigrande para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.

-16 de octubre: desencajonada de los toros de Victorino Martín y posterior suelta de reses para el público.

-18 de octubre: Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, «El Cid» y David Galván.