Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Diego Ventura sale a hombros de la plaza de Villanueva del Arzobispo. Pedro Ruiz

Diego Ventura, a hombros tras cortar cuatro orejas y un rabo en Villanueva del Arzobispo

Buen juego de los toros de María Guiomar Cortés de Moura. Los de Juan Pedro Domecq y Daniel Ruiz por debajo de lo esperado

Ángel A. del Arco

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:31

El festejo taurino de Villanueva del Arzobispo había llamado poderosamente la atención de los muchos y buenos aficionados que hay en toda la comarca de ... Las Villas. La presencia en el cartel de 'Morante de la Puebla' centraba toda la atención. Es el torero más esperado de la actualidad y eso crea un ambiente taurino de lo más especial, con comentarios de todo tipo, que, en algunos casos no es ni beneficioso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  2. 2 La feria, ese círculo de espejos
  3. 3 Bailén, más cerca de abrir su espacio para «sentir» la tradición alfarera
  4. 4 Un paso de peatones para conectar dos recintos de la UJA
  5. 5 Cazorla impulsa la consolidación ecológica del río Cerezuelo
  6. 6 Triunfalismo y generosidad en Andújar con los toreros a hombros por la puerta grande
  7. 7 Jaén destina este nuevo curso 500.000 euros al mantenimiento de los 19 colegios públicos
  8. 8

    Un valioso punto para empezar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diego Ventura, a hombros tras cortar cuatro orejas y un rabo en Villanueva del Arzobispo

Diego Ventura, a hombros tras cortar cuatro orejas y un rabo en Villanueva del Arzobispo