Los Tragos en un concierto anterior. IDEAL

«El diablo anda fresco» para el comienzo del XI 'Cazorla suena'

Este sábado comenzará una serie de conciertos en la Piscina Municipal que finalizará el día 12 de septiembre

José Luis García

Cazorla

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:09

El Festival 'Cazorla Suena' sigue, pleno de vigor, mostrando las virtudes de la música contemporánea interpretada por la gente de esta tierra, de esta comarca que se resiste a ceder a la insustancialidad que achucha con fuerza desde todas partes. Extendiéndose este evento a lo largo de tres semanas del calendario cultural cazorleño durante los meses de agosto y septiembre.

Así, su cartel completo vuelve a dar cabida a una veintena de bandas, compuestas por más de 50 artistas de todas las edades que dan rienda suelta a su creatividad gracias a la Asociación Cultural 'Cazorla suena' y al Ayuntamiento de Cazorla, con la colaboración también de la Diputación Provincial de Jaén. Y con el bello marco de fondo que ofrece a la vista el escenario de la Piscina Municipal, donde se desarrollarán todas las citas programadas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Hasta el 12 de septiembre

Este fin de semana comienza el ciclo de conciertos que, con el lema «El diablo anda fresco», se prolongará hasta el día 12 de septiembre, dos días antes del inicio de las Ferias y Fiestas de este municipio. Y lo hará, a partir de este sábado, a las 22:00 horas, de la mano de Juan Tamayo y de la mítica banda local Canal Independiente. El primero saltará en esta ocasión al escenario para homenajear la música rock española –su repertorio es muy variado-, participando también del homenaje que recibirá esta noche el vocalista de Canal Independiente, Paco Sainz, con una trayectoria de cuatro décadas sobre los escenarios. Una cita ineludible para los fans del rock cazorleño.

Este mismo domingo, a la misma hora en la Piscina Municipal, está programada la segunda cita. Llegará de la mano de Nola Blues, representantes del blues de raíz norteamericano, fusionado con soul, funk, jazz y rhythm and blues; y Viajes Espaciales Beirut, que presentarán los temas de su último trabajo, titulado 'Punto Desperanza'.

