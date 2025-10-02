Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del Festival de Teatro Clásico de SALALApaca. Ideal

Cuatro propuestas para disfrutar del teatro clásico en la SALALApaca de Jaén

Este festival arranca el 4 de octubre con 'Las voces de Cervantes', de la compañía Silvia Nogales

A. C.

Jaén

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:06

Este sábado, 4 de octubre, arranca el Festival de Teatro Clásico en la SALALApaca de Jaén con 'Las voces de Cervantes', de la compañía Silvia Nogales. Se trata de un espectáculo musical y visual que pone en escena los pasajes más emblemáticos de la obra cervantina, fusionando narración, música de época y creaciones pictóricas en directo. Este montaje, que ya se presentó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, abre la programación de esta cita que se extenderá durante todo el mes.

Los días 5 y 6 de octubre será el turno de 'El hechizo del dragón', de La Carreta Teatro (Elche), una propuesta familiar que transporta a los más pequeños a un universo de fantasía y leyendas con títeres, magia y un mensaje de respeto medioambiental. Con más de cuarenta años de trayectoria, La Carreta Teatro es un referente nacional en el ámbito del teatro infantil y de títeres.

El 30 de octubre llegará 'Don Giovanni & Pulcinella', de Finikito Teatro, un montaje inspirado en la commedia dell'arte que combina humor físico, máscaras y música para reinventar el mito de Don Giovanni. Es un espectáculo dinámico y visual, pensado especialmente para público juvenil y adulto que disfruta del teatro gestual, el humor clásico y las reinterpretaciones contemporáneas de grandes personajes literarios.

Clásico romántico

El ciclo se cerrará el 31 de octubre, coincidiendo con la tradicional noche de difuntos, con la representación del clásico romántico 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, una de las obras más emblemáticas del teatro español que sigue cautivando por su mezcla de pasión, desafío y redención final.

«Con este festival, SALALApaca refuerza su compromiso de acercar el teatro clásico a todos los públicos y consolidarse como un espacio escénico de referencia en Jaén. Su variada programación abarca propuestas para público adulto y amante de la literatura clásica, familias con niños y espectadores interesados en el teatro gestual y la comedia», exponen en una nota.

