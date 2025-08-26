Todo preparado en Linares para que éste jueves, en el tradicional día de San Agustín, se celebre la primera corrida de toros de su feria. ... Una corrida de toros 'monstruo' con cuatro toreros, que servirá para conmemorar el 150 aniversario de la ciudad de Linares y el 78 aniversario de la trágica muerte del recordado Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'.

Un festejo con muchas notas de interés, dónde se anuncian con toros de 'La Palmosilla' un cuarteto de toreros de primer nivel encabezados por el linarense Curro Díaz, el francés Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y el sevillano de Espartinas, Borja Jiménez.

La feria de San Agustín de Linares es uno de los ciclos taurinos más importantes que se celebran en nuestra provincia. No está pasando por su mejor momento, pero el prestigio de su feria, una historia plagada de momentos históricos, la cantidad de toreros que ha dado una tierra muy prolífica en grandes artistas la sitúan entre las más importantes del calendario taurino español.

El ciclo taurino de éste año no ha estado exenta de polémica a la hora de la confección de los carteles, situación esta que no favorece, creándose una incertidumbre y una polémica que perjudica y mucho.

Tiempos gloriosos

Linares debe de volver a esos tiempos gloriosos de antaño. Un serial en el que se daban cuatro festejos, dónde las grandes figuras de la época se peleaban por anunciarse en sus carteles y dónde la figura de 'Manolete' representaba la grandeza del torero en Linares. Sin olvidar a los toreros de la tierra que competían con los más grandes a cara de perro en tardes que han quedado marcadas con letras de oro en la historia de la tauromaquia. Ojalá vuelvan esos tiempos y que no tarden mucho, porque la situación de ahora no representa la inigualable historia taurina de la ciudad de Linares.

Cita obligada para Curro Díaz

En la corrida de este jueves, el principal aliciente es la presencia de Curro Díaz. Cuestionada su presencia hasta última hora, al final la lógica lo colocó en los carteles. Nos hubiera gustado de otra forma, aunque lo importante es verlo colocado.

El año, con su decisión de torear, salvó la corrida de la suspensión tras la caída del cartel de sus compañeros de terna. 'Morante de la Puebla' y Manzanares decidieron marcharse, siendo el de Linares el que tiró el festejo para adelante. Dio una gran tarde de toros, cortó muchas orejas y salió por la puerta grandes, salvando el festejo, la feria y posiblemente el futuro del Linares taurino.

Éste año vuelve de nuevo a enfundarse el traje de luces en la plaza más importante para él, envenenado por todo lo ocurrido y con la idea clara de reivindicarse ante sus paisanos.

También ha sido protagonista Curro Díaz ofreciendo el pregón taurino este mieércoles en el comienzo de la fiestas de San Agustín por iniciativa del Ayuntamiento al igual que hacerlo hijo predilecto de la ciudad.

Sus compañeros de cartel, Sebastián Castella es un viejo conocido de la afición linarense. Un fijo en los carteles, tiene en su colección de trofeos el preciado 'Manolete', conseguido hace unos año.

También conocido es Miguel Ángel Perera. Un buen torero que ha triunfado recientemente en Linares, siendo diestro muy respetado por los aficionados.

Cierra la terna el sevillano Borja Jiménez. Torero que viene embalado éste año. Con multitud de triunfos, destacando el último conseguido en Bilbao con indulto incluido de un toro de la ganadería de 'La Quinta'.

Los toros lucirán la divisa de 'La Palmosilla'. El año pasado fue premiada con el trofeo al «toro más bravo» de la feria concedido por la Peña Taurina Paco Moreno, que hace unos días presentó su trofeo en un acto brillante.

'Morante de la Puebla', una incógnita

La feria se cerrará el sábado 30 de agosto con una corrida de toros que está sumida en la incertidumbre y con las miradas puestas en si 'Morante de la Puebla' podrá reaparecer en Linares después de su grave percance en Pontevedra. Veremos a ver que pasa.

El cartel está compuesto con los toros de Juan Pedro Domecq y un cartel que lo rematan el sevillano Pablo Aguado y el cordobés Manuel Román que hará su presentación en el coso linarense.