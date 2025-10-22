Conferencia en Jaén sobre los orígenes de Miguel Hernández y Josefina Manresa

Orihuela y Elche tienen un peso importante en la genealogía familiar del poeta Miguel Hernández. La de su mujer, Josefina Manresa, también guarda una vinculación ... con Orihuela, donde luego se conocerían. Esta y otras curiosidades se desprenden de la amplia investigación que han llevado a cabo Joan Pàmies y Fran Belmonte, quienes este viernes pronunciarán en Jaén la conferencia 'Los orígenes de MIguel Hernández y Josefina Manresa: su árbol genealógico'. La cita será a las 19:00 horas en la Biblioteca Literaria Giennense.

El investigador hernandiano Joan Pàmies y el historiador y genealogista Fran Belmonte han trabajado codo con codo en este estudio, que se remonta hasta 1600 y permite conocer con más exactitud a los antepasados del poeta y su extracto sociocultural, también los de su mujer.

Ampliar Fran Belmonte y Joan Pàmies. Ideal

Los dos tienen ascendencia en Orihuela. En el caso de Miguel, la familia Hernández viene de Orihuela, mientras que la Gilabert procede de Elche, dato que se ha comprobado ahora y que elimina de la ecuación a Redován. Josefina, por su parte, tiene ascendientes de Orihuela, Callosa de Segura y Cox. Unos lazos familiares que se cruzan con gentes de la Vega Baja.

Otro dato curioso o bien capricho del destino es que Luis Almarcha, clérigo y político franquista que chantajeó a Miguel Hernández, comparte ascendientes con Josefina Manresa.

Recursos

No hay que olvidar los indicios que apuntan a que la familia del poeta tuvo cierto nivel económico durante un tiempo, característica que vino a menos con la irrupción de las epidemias de fiebre amarilla y las grandes enfermedades. Pàmies cita como ejemplos que algunos de sus antepasados fueran enterrados en la catedral, tuvieran testamentos y albaceas o su propio parentesco con un dominico.

Una 'herencia' que, a su juicio, deja un poso en el poeta: «Nosotros pensamos que esa historia familiar le ha aportado unos determinados controles de la lengua castellana que ha facilitado su producción literaria», explica Joan Pàmies a IDEAL. En este sentido, recuerda que si bien su familia era humilde, no se trataba de «pobres de solemnidad» porque regentaban un pequeño negocio de venta de animales y leche para el que hacía falta disponer de capital.

De todo esto y más hablarán el viernes en Jaén, ciudad que alberga el legado de Miguel Hernández desde que la Diputación lo adquiriera a los familiares del poeta en 2012 con el compromiso de preservarlo, catalogarlo y ponerlo en valor.

Lo custodia el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Administración provincial y está compuesto tanto por documentación personal del poeta, como de buena parte de su producción literaria –manuscritos originales y mecanografiados, o textos no publicados–, así como por su epistolario.

Además, contiene monografías, libros, recortes de prensa de la época, dibujos o fotografías muy significativas de su vida y su carrera profesional. También figuran objetos personales como su máquina de escribir o su maleta de viaje, junto con miles de documentos y recortes de prensa, entre otros muchos elementos.

De ahí que Pàmies valore el papel de Jaén y Quesada en la conservación y difusión de un legado «extraordinario» como este. En esta misma línea se expresa el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, José Antonio Martínez Liébana: «Jaén se ha ganado con creces un lugar relevante en el mapa hernandiano, de un poeta que es universal. Un ejemplo de ello es que estos especialistas presentan por primera vez su estudio aquí. Y todo a raíz de la adquisición y digitalización por la Diputación del legado literario y la posterior creación de la Fundación», afirma.