Miguel hernández, en una imagen de archivo. Diputación de Jaén

Conferencia en Jaén sobre los orígenes de Miguel Hernández y Josefina Manresa

Joan Pàmies y Fran Belmonte desgranarán los detalles de su investigación este viernes a las 19:00 en la Biblioteca Literaria Giennense

Ascensión Cubillo

Jaén

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:56

Comenta

Orihuela y Elche tienen un peso importante en la genealogía familiar del poeta Miguel Hernández. La de su mujer, Josefina Manresa, también guarda una vinculación ... con Orihuela, donde luego se conocerían. Esta y otras curiosidades se desprenden de la amplia investigación que han llevado a cabo Joan Pàmies y Fran Belmonte, quienes este viernes pronunciarán en Jaén la conferencia 'Los orígenes de MIguel Hernández y Josefina Manresa: su árbol genealógico'. La cita será a las 19:00 horas en la Biblioteca Literaria Giennense.

