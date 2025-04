Concierto solidario de 20 bandas el 5 de abril en favor de Reino de Hades

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 2 de abril 2025, 18:48 Comenta Compartir

La solidaridad llama a la solidaridad. Tras el apoyo que recibió la banda, Piturda, Cucha qué Podcast y Alejandro García decidieron poner en marcha un concierto benéfico con el objetivo de recaudar fondos para que la banda pueda continuar recuperándose del incendio y seguir con su actividad.

El concierto, bajo el nombre de Reino Fest, se va a celebrar el próximo sábado 5 de abril en el Auditorio de La Alameda. Contará con la actuación de bandas de gran prestigio que, de forma altruista, participarán en este evento tan especial como Anima Barroca, Viajes espaciales Beirut, Mia Wallace, Dru, Santo Rostro, We want more, Totem, Sonoris Causa, The doll paradoxt, Astter, Montesinos, Asesinos del Amor, Riveers, Rok ing IES Jaén Az-Zait, Pápa Júlu, además de José Antonio Delgado, María Guadaña, Rosario Sabariego, Esther Peñas, El niño del Viento y Ana Cárdenas.

«Estamos en una gran deuda con ellos y con los más de 40 que se han inscrito. No solo van a tocar gratis, es que además a muchas no les ha importado tener un concierto antes o después y corren el riesgo de quemarse, por eso estamos inmensamente agradecidos», expresó Antonio Pérez.

«Queremos que la gente vaya porque será un concierto primero lleno de buena música y segundo de amor. Que la gente vaya a apoyar a esas bandas, que han hecho el esfuerzo para ayudarnos y queremos que puedan lucirse», aseveró Joe Fernández.

Las entradas se pueden adquirir en anticipada a un precio de tan solo 10 euros, a través de entradium.com, también hay fila cero para contribuir y en taquilla serán 15 euros. Los puntos de venta físicos son en Rock States jaén, patatas fritas Oya y copistería Paylu.

