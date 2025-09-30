«El concierto hará sentir orgullosos a los linarenses de lo que fuimos, somos y seremos»

Tradición, homenaje y cultura unidas. Linares celebra en este 2025 sus 150 años como ciudad, y uno de los eventos más destacados será el concierto ... del próximo viernes 3 de octubre, donde la La Orquesta Sinfónica RTVE hará las delicias del público linarense en el Teatro Cervantes a partir de las 19:30 horas, y todo ello bajo la batuta de la paisana y directora Lucía Marín.

La directora explica para IDEAL que recibir este honor supone «uno de los mayores orgullos de mi carrera», y más aún dirigiendo a la Orquesta RTVE, «de las mejores de España y del mundo». Esa será la tercera vez que empuñe la batuta junto a la agrupación, que no visita Linares desde 1993 y nunca ha pisado las tablas del Teatro Cervantes.

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero parece que Lucía Marín lo ha conseguido. «Me siento enormemente halagada de que en mi tierra aprecien mi trabajo y vocación. Quiero que se puedan identificar con mi música, y no hay mejor reconocimiento que el que tus paisanos te paren por la calle para animarte. Eso es increíble», relata.

La velada comenzará con el estreno de 'Linarivm', una obra de la compositora Laura Vega, encargada especialmente para esta ocasión y dedicada a la ciudad de Linares. Esta partitura, cargada de referencias sonoras y emocionales, busca rendir tributo a la identidad y la historia de una ciudad con un fuerte vínculo cultural y musical.

«Linarivm hace mención a las raíces de la ciudad, era una zona de descanso para los romanos cercano a Cástulo. Creo que retrata el sentir linarense, va a llevar al público de viaje para proyectar al mundo su grandeza, para hacernos sentir orgullosos de lo que fuimos, somos y seremos», detalla.

Programa

La primera parte del concierto se dividirá en cuatro secciones: 'Amanecer en Linarivm'; 'Cante de plata, corazón flamenco; Andaluces de Jaén, aceituneros altivos' y Linares Suspira y Canta'.

El público también podrá disfrutar de la célebre Sinfonía n.º 7, de Ludwig van Beethoven. Su energía rítmica y su intensidad expresiva se presentan como un homenaje ideal al espíritu de Linares en esta efeméride tan especial.

La segunda parte del concierto estará dedicada al compositor granadino Francisco Alonso con su Suite Sinfónica «Curro el de Lora», pieza llena de color y carácter andaluz que refleja las raíces musicales de la región.

«Será un cita musical única, con referencias al olivar, con ese paisaje de 70 millones de olivos que hay en Jaén y del que Linares es fundamental. Por supuesto la segunda parte es una oda a la música española, porque son las raíces de la cultura linares, y por supuesto un homenaje a las tarantas, ese cante flamenco que lleva el sello linarense y que es famoso en el mundo entero».

«La música tiene el poder de unirnos, hacernos recordar el pasado y ver con optimismo el futuro. Sin duda este concierto, de la mano de una de las mejores orquestas del mundo, es la mejor manera de expresar el orgullo por ser de Linares, ya sea de nacimiento o adopción», asevera la directora.