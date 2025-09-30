Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucía Marín empuña la batuta. IDEAL

«El concierto hará sentir orgullosos a los linarenses de lo que fuimos, somos y seremos»

La directora de orquesta Lucía Marín empuñará la batuta el 3 de octubre con la Orquesta Sinfónica de RTVE para celebrar el 150 aniversario de la ciudad

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:24

Tradición, homenaje y cultura unidas. Linares celebra en este 2025 sus 150 años como ciudad, y uno de los eventos más destacados será el concierto ... del próximo viernes 3 de octubre, donde la La Orquesta Sinfónica RTVE hará las delicias del público linarense en el Teatro Cervantes a partir de las 19:30 horas, y todo ello bajo la batuta de la paisana y directora Lucía Marín.

