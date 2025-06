11 compañías internacionales, en el Festival de Danza Contemporánea de Vilches

José Antonio García-Márquez Vilches Lunes, 23 de junio 2025, 12:54 Comenta Compartir

La apuesta por la danza contemporánea, una disciplina artística poco presente en las programaciones de cultura convencionales, ha cuajado en la localidad condatense de Vilches. Prueba de ello es su V Festival de Danza Contemporánea Vildanza, que entre el 26 y el 28 de junio se va a celebrar en el escenario al aire libre del mirador de la Esperanza, balcón pétreo abierto de 520 metros cuadrados y estructura rectangular, que mira a Sierra Morena, toda una gran atalaya con entrada libre y gratuita hasta completar aforo para quienes quieran disfrutar de la danza contemporánea.

Por el mirador pasarán 11 compañías internacionales y con prestigio mundial. Un año más el Festival de Danza Contemporánea Vildanza convertirá a Vilches en el centro nacional de la danza al aire libre. El jueves 26 de junio el festival dará el pistoletazo de salida con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y su espectáculo 'Preludio'; La Macana y su creación 'Ven'; la Compañía Eszer con 'Unarys' y El Mandaito Producción que interpretará 'Atmósfera 4.0: el sonido del espacio'.

Al día siguiente la escena será tomada por Flow Force para danzar 'Todo bajo control'; la Compañía Carla Sisteré que estrenará 'Sadnessland' y el grupo The Concept que escenificará 'El síndrome de la constancia'. Por último, el sábado 28 la compañía asentada en Vilches, organizadora de Vildanza, Marcat Dance, presentará 'Rhythm'; Julien Guibourg hará lo propio con 'It's raining through my window' y rematará Proyecto Larrúa con 'Idi Begi'.

El festival contará también con un ciclo de otras actividades culturales entre las que destacan la escenificación en la Casa de la Cultura de la pieza de Braulio Ortiz y Guillermo WeicKert, 'Los ilusos: Un baile manchado de tinta'; en la calle Cerrillo, enclavada en el casco histórico de Vilches junto al templo parroquial, se abrirá el taller experimental 'Oleoescuela' y se desarrollará una visita por los espacios emblemáticos del pueblo guiada por el cronista oficial Juan Peña.

Sin precedentes

Vildanza vuelve pues a la comarca meridional de Sierra Morena para situar a la localidad del Condado entre las grandes de la danza contemporánea española. No existe precedente alguno dentro o fuera de Andalucía que un pueblo de apenas 4.500 habitantes acoja un Festival de Danza de tales dimensiones. La cita, que cuenta con la organización del Ayuntamiento de Vilches y el patrocinio del área de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén y el área de Cultura de la Junta de Andalucía, crece con vocación de llevar la danza contemporánea al entorno rural para que conecte con la naturaleza.

La dirección artística del festival recae en la compañía internacional Marcat Dance, cuyos fundadores, el multipremiado Mario Bermúdez y su mujer, la bailarina norteamericana Catherine Coury, optaron hace siete años por residir en Vilches. Enamorados de la comarca, decidieron llevar a cabo un festival de estas características con el objetivo de crear alrededor de la danza el ambiente que se da en los teatros de las grandes ciudades. «Queremos llevar la danza a la España vaciada, conectarla con la naturaleza. Pretendemos crear una conexión alrededor del baile en un enclave idílico como el de Vilches. Perseguimos que la danza tome la calle y que los habitantes de nuestro pueblo puedan disfrutarla al más alto nivel», incide Bermúdez.

Temas

Danza

España

Andalucía

Vilches

Naturaleza