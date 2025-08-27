El certamen de pintura infantil más prestigioso del país, que acoge Quesada, 'atrapa' a 120 niños En total se entregaron 12 premios, 3 por categoría, cada cual de 25, 15 y 5 euros, y se concedieron también 12 accésits

120 niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años participaron en la 55 edición del concurso infantil de Pintura al aire libre que lleva el nombre de José Luis Verdes de la Riva, pintor nacido en Madrid, quesadeño de adopción, fallecido hace 24 años. Los niños efectuaron sus composiciones plásticas alrededor del templete de la Plaza de la Constitución, lugar en el que Verdes paseaba su vitalidad animando a todos con su carácter cercano, simpático, bromista y cariñoso.

Asistidos por sus materiales plásticos, los niños se acoplaron en las mesas instaladas por el Ayuntamiento y realizaron en ellas sus trabajos creativos. A los pequeños, se les entregó el soporte de trabajo y, con el material plástico y los utensilios de dibujo que cada cual llevaba, comenzaron a plasmar su actividad pictórica. Los graduados en Bellas Artes, historiadores, docentes y pintores Francisco Fernández, María Tiscar Aranda, Rubén Martínez y Jesús Martínez. que, bajo la coordinación de la concejala de Cultura Alba Marín, realizaban el seguimiento de la actividad, sugirieron a los niños que se preocuparan de pasar un rato divertido, que se aplicaran más en el color que en las formas, en los elementos lúdicos de la pintura que en sus aspectos modales.

Temática

Después, cada cual plasmó con libertad sus composiciones pictóricas y no fueron pocos los que centraron sus dibujos en la contaminación, mares de olivos, casas encaladas, el ferial, los pasacalles, el templete, los escudos del Ayuntamiento, el Museo, el Santuario, la sierra, el aceite, los toros, las aldeas quesadeñas, la emigración, la igualdad, el río Guadalquivir, el fuego, la Virgen de Tíscar, Josefina Manresa, Miguel Hernández y Zabaleta.

Con posterioridad el jurado valoró los trabajos, cada año más elaborados y meditados, y concedió los premios. En categoría de 3 y 4 años ganó Adriana Ruiz Morante; entre 5 y 7 Héctor Martínez García-Villaraco; de 8 a 10 Sofía Fernández Molina; por último, entre 11 y 14 Valentina Contreras Ortiz. En total se entregaron 12 premios, 3 por categoría, cada cual de 25, 15 y 5 euros, todos acompañados por el correspondiente diploma. Se concedieron también 12 accésits. Todos los trabajos están expuestos en el corredor de entrada al Museo Rafael Zabaleta.

El premio infantil de pintura José Luis Verdes está consolidado y tiene una alta cualificación. A lo largo de las ediciones celebradas, las mismas que lleva el certamen internacional de Pintura, Escultura y Dibujo Rafael Zabaleta, han sido premiados cerca de 2.400 trabajos que permiten al Ayuntamiento contar con un depósito cultural de notable valor.

Tercer museo del municipio

La identificación de Quesada con José Luis Verdes es tan alta que en marzo de 2021 abrió sus puertas en la ciudad de la sierra el tercer museo del municipio, un nuevo espacio expositivo ubicado en la planta baja del Museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández. Con estructura alargada, tres plantas y una plaza exterior en forma de pórtico, alberga alrededor de un centenar de obras que ilustran la evolución de las diferentes etapas artísticas de Verdes, entre las que se encuentran las de titularidad municipal, que el artista donó en vida al Ayuntamiento, otras adquiridas por el Consistorio en los últimos años y unas 30 piezas de la exposición que el pintor llevó al Retiro madrileño en homenaje a Europa, donadas por la familia.

Estos tres museos en un mismo museo dejan a Quesada como gran referente cultural a nivel nacional. La ciudad es una catedral del arte, un espacio cultural de primer orden en el que el visitante puede acercarse al legado de tres artistas como son, y Rafael Zabaleta, Miguel Hernández y José Luis Verdes.