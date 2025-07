Cazorla hierve de calor y blues

Cazorla amanece bajo un sol abrasador y pletórico de gente y de blues. Con una alegría contagiosa que ha sido la seña de identidad del ... BluesCazorla durante sus 29 ediciones y 31 años de existencia. Sumándose al escenario de la plaza de toros, que quedó inaugurado la noche anterior, entraron en liza los escenarios de la plaza Vieja y el Auditorio del Parque. Ambos repletos tan solo unos minutos después de que allí comenzara el programa previsto para esta jornada. Y ambos con un común denominador, además del calor y la música: el agua límpida y fresca de las fuentes que salpican ambos entornos, bebida y esparcida con fruición como un maná que en pocos lugares se puede disfrutar con semejante abundancia.

Por otro lado, los bares y restaurantes, con sus terrazas montadas para la ocasión, tampoco escaparon a la invasión de la muchedumbre. Los refrescos y las viandas de esta generosa tierra fueron degustados como merecían, como un justo intercambio de intereses entre la ciudadanía cazorleña que acoge con cariño y los visitantes que dejan aquí parte de sus vacaciones y ahorros.

Sol, música y gastronomía

Así, la Plaza Vieja, rodeada de terrazas y protegida con sombrillas y un gran toldo, se convirtió como todos los años en un lugar de reunión alrededor de la música, la historia y la gastronomía como pocos se pueden encontrar en España. Con la tradicional alegría general y, de nuevo, sin el más mínimo incidente o altercado, lo cual no es fácil teniendo en cuenta que en ese lugar se pueden encontrar varios miles de personas. Sobre el escenario, The Muleros –segundos clasificados del Concurso 'BluesCazorla Blues Battle'-, We Want Moore, MFC Chicken –qué pasada estos chicos- y The Fixed Trio hicieron las delicias musicales de la multitud.

Y desde el casco antiguo, el arroyo humano ascendió de forma tranquila y ordenada hasta el escenario de la tarde, el del Auditorio del Parque, donde esperaban Tower's Blues Band, Linze y Red Moon Yard. Con el sol todavía entrando de soslayo en este espacio escénico, que ha sido remodelado recientemente para sustituir aquellas molestas placas de metacrilato transparente por unas modernas cortinas automáticas que ya no distorsionan el sonido.

Ya por la noche, abría de nuevo sus puertas la Plaza de Toros, con un ambicioso programa blusero que comenzó con los sones de Chicago de Robbin Kapsalis and Giles Robson. Y es que Kapsalis nació en el sur de Chicago y se empapó de los sonidos de la legendaria ciudad del blues antes de mudarse y criarse en Atlanta. Con una voz potente rica y sensual, al modo de la tan recordada en Cazorla Koko Taylor, domina a la perfección el fraseo, las texturas, el ritmo y la actitud clásicos de la música. Y, que se puede esperar si Robbin está acompañada por uno de los líderes mundiales de la armónica de blues: el cantautor Giles Robson. Que se ha convertido en un verdadero gigante de este estilo musical, con su voz también potente que enriquece al dúo.

Fuerza femenina

A continuación, otra maravillosa voz femenina atravesó la noche. La cantante procedente de Houston llamada Diunna Greenleaf, subió al escenario empapándolo de Gospel. También auspiciada por el alma de Koko Taylor, quizás con más intensidad que la anterior, dio brillo a una estrella que siempre lucirá en este cazorleño lugar. Y es que Greenleaf sabe combinar, al modo de Aretha Franklin o Sam Cooke, el Jazz con el Gospel y el Soul desde de la profundidad de su voz.

D.K. Harrell, joven cantante y guitarrista, dio el relevo a la diva de Huston. Su primer concierto lo realizó en 2019 y dos años más tarde ya participaba en un show junto a Susan Tedeschi & Derek Trucks, Bobby Rush, Gary Clark Jr. o Mr. Sipp entre otros artistas, consiguiendo en 2022 la tercera plaza en el International Blues Challenge de Memphis. Nacido en una pequeña ciudad de norte de la Louisiana, D.K. empezó a tocar la armónica a los 8 años, pero pronto la cambió por la guitarra, cantando también en el coro de la iglesia local. Aprendió a tocar blues viendo miles de videos de sus bluesmen preferidos, desarrollando un conocimiento enciclopédico del género. Todo ello lo puso al servicio de un gran concierto en Cazorla.

Donde salto él e hizo saltar al público casi como en todo el día lo había hecho. Moviéndose por el escenario con rabioso ritmo. De tal modo que, aquella persona que tenga un complejo con su peso, el mejor tratamiento es ir a un concierto de D.K. Harrell.

Finalizando la noche con más fuerza femenina, mucha más, la que es capaz de proporcionar La Perra Blanco, un trio nacido en La Línea de la Concepción en 2017 que está liderado por la jovencísima Alba Blanco (cantante y guitarrista). Inspirada en la música de los años 50's formó esta banda con influencias tanto de música negra como de rhythm and blues, góspel, hillbilly, rockabilly, country o bluegrass. Completan el trío Guillermo González y el batería Jesús López, dos escuderos de lujo con mucha experiencia.

Sábado

El entrenamiento del mediodía del viernes sirvió para enfrentar con más pasión el del sábado, bajo los lienzos blancos que daban sombra y cobijo en la Plaza Vieja a los cientos de amantes de la música y la buena vida que se arremolinaban frente al escenario. Mientras otros cientos hacían lo propio sentados en las numerosas terrazas que circundan sin solución de continuidad esta joya del casco antiguo cazorleño. Todos y todas escuchando y disfrutando de las cuatro bandas que componían esta parte del programa: Ángela Hoodoo, Corvlues, Hendrix Rover & Los míticos GTS, y The Ubangi Stomp.

Música y arte

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones del BluesCazorla, siempre hay un espacio para otras artes complementarias de la música, protagonista indiscutible de este evento. A la genuina y ya tradicional reproducción del cartel anunciador del festival, que elabora Fran Sánchez en el asfalto de una céntrica calle cazorleña y que este año se ha situado a la entrada del Parque del Cristo, se ha unido este año una exposición en el Rick's Café del fotógrafo JosemaBC, titulada 'Cazorleans: una mirada desde dentro'. La mirada de un joven artista, desgranada en una generosa serie de instantáneas tomadas en los escenarios del BluesCazorla durante la pasada edición, que muestra fielmente lo vivido aquellos tres días como un ensalmo para repetirlo este fin de semana.