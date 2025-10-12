Cazorla se desborda con el ciclo de calle de su Festival de Teatro

Casi tres décadas ha dedicado Cazorla, durante el Puente del Pilar, a las artes escénicas más callejeras. Permitiendo disfrutar de espectáculos de todo tipo, más ... o menos brillantes, más o menos complejos y más o menos sorprendentes. De todo hay en este amplio catálogo de propuestas de teatro, danza, circo o música. Pero la noche del sábado en el Teatro de la Merced, el público pudo disfrutar de uno de esos momentos mágicos en los que los astros se alinean para que fluya la esencia misma de este evento y de su larga historia. Fue de la mano de Chicharrón Circo y su 'Empaque', merecidísimo premio al 'Mejor Espectáculo' de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía en Palma del Río.

Porque el joven artista Germán López Galván, solo sobre el escenario, mezclo de forma extraordinaria y sorprendente el flamenco con el teatro, los malabares y la ventriloquía. Disciplinas dispares que unió en una maravillosa creación miscelánea, que el público de La Merced siguió entre 'olés', 'bravos' y palmas para finalizar puesto en pie con un larguísimo aplauso. No era para menos después de oírle cantar desde lo más 'jondo', desarrollar un elaborado y brillante texto teatral, manejar con gran destreza las bolas de malabarista y finalizar, en un alarde de imaginación, conversando con un ave –un flamenco- con mucha 'guasa'. No es fácil presenciar sobre un escenario semejante alarde de profundidad dramática, destreza, pasión y emoción. Y todo ello, con empaque, con mucho empaque.

'Yûgen'

En el resto de la jornada del sábado del ciclo de Calle del FIT también destacó primer espectáculo nocturno, desarrollado en el espacio escénico de las Ruinas de Santa María. Vino de la mano de La Banda de Teatro Circo y se titulaba 'Yûgen', palabra que representa un concepto oriental sobre el sentido más profundo de la belleza del universo. Y que los tres intérpretes -Nano Napal, Gaspar Illoro e Izaskun Lasarte- recrearon mediante el encuentro de tres almas, que avanzan en su camino vital para descubrir cómo romper los muros de la sociedad actual y así reconectarse con el sentido de su esencia. Todo ello en un escenario circular en el que desarrollaron esta cuidada y emocionante creación de danza y circo contemporáneos.

Justo antes, coincidiendo con la puesta de sol y en el Auditorio del Parque, Marco Vargas & Chloé Brüle regresaron a Cazorla con su espectáculo 'Las 24'. Una creación flamenca con matices de otros ritmos musicales que caló rápidamente entre el público, arremolinado ante los bailarines. Representando ese tira y afloja que suele ser la relación de pareja; esa continua 'negociación' que puede tener un final feliz, o no…

Domingo

La mañana del domingo dio continuidad a la 'Calle' del FIT con una de sus más contemporáneas propuestas. La que trajo la interprete sevillana afincada en Madrid Ana F. Melero, y que titulaba 'Latente'. Su primer trabajo en solitario tras una carrera que comenzó hace nueve años con las compañías británicas Phoenix Dance Theatre y Möbius Dance. Actualmente, trabaja como artista independiente para diversos coreógrafos nacionales e internacionales, como Sol Picó, Saeed Hani o Xián Martínez. Composición corta pero intensa en la Plaza de Andalucía que dió muestras de sus intenciones profesionales, basadas en una extraordinaria demostración de fuerza y dinamismo contenidos.

Y, antes del intermedio entre el mediodía y la tarde-noche, la Plaza de la Corredera fue de nuevo el escenario musical de este ciclo. En esta ocasión con Funk-O-Rama y su 'Último baile', título muy apropiado para este espectáculo porque ya han anunciado que en diciembre se disuelve este sexteto musical. Pero poco importó el dato a su entregado público bajo el tórrido sol de este verano extendido que ahora se disfruta en Cazorla. Que saltó y bailó al son de la música de los 70's, 80's y 90's, con un sonido insuperable.