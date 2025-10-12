Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Banda Teatro Circo y 'Yûgen'. J.L.G.

Cazorla se desborda con el ciclo de calle de su Festival de Teatro

Miles de personas rodearon las actuaciones y 'Empaque', de Chicharrón Circo, en el Teatro de la Merced, fue lo mejor entre lo mucho y bueno que el público pudo disfrutar

José Luis González

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:33

Casi tres décadas ha dedicado Cazorla, durante el Puente del Pilar, a las artes escénicas más callejeras. Permitiendo disfrutar de espectáculos de todo tipo, más ... o menos brillantes, más o menos complejos y más o menos sorprendentes. De todo hay en este amplio catálogo de propuestas de teatro, danza, circo o música. Pero la noche del sábado en el Teatro de la Merced, el público pudo disfrutar de uno de esos momentos mágicos en los que los astros se alinean para que fluya la esencia misma de este evento y de su larga historia. Fue de la mano de Chicharrón Circo y su 'Empaque', merecidísimo premio al 'Mejor Espectáculo' de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía en Palma del Río.

