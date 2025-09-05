Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El actor cazorleño José Moreno Revelles. J.L.G.
Festival Internacional de Teatro

Cazorla abriga otro otoño cutural

Dieciséis compañías en el Ciclo de Calle, ocho para adultos en Sala y tres para los más pequeños en Teatrino, componen el programa deL FIT

JOSÉ LUIS GONZALEZ

CAZORLA

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:18

El programa del XXIX Festival Internacional de Teatro de Cazorla ya está en la calle para que todo el mundo pueda conocer de primera mano ... las propuestas seleccionadas para esta edición. De este evento que, tanto por su larga historia como por la calidad de sus programas, suscita siempre una gran expectación entre la ciudadanía. Y que, como es tradición, se desarrollará entre los grandes puentes festivos del último trimestre del año, desde el 10 de octubre hasta el 6 de diciembre. Periodo en el que se sucederán los ciclos de Calle, Sala y Teatrino, y que ofrecerán al público un amplio abanico de las artes escénicas en muy variados formatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una colisión en la Circunvalación provoca retenciones
  2. 2 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  3. 3 Luz verde al desenfado y la alegría
  4. 4 Vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet habla de precipitaciones para el fin de semana
  5. 5 Primark abre sus puertas y desata la locura en Jaén
  6. 6 El CREA Quiebrajano cede 55 aves para su reintroducción en el medio natural
  7. 7 El Caballo de Pura Raza Española tiene su paraíso en Andújar
  8. 8

    Talavante, Emilio de Justo y la novedad de Marcos Pérez, en el festejo de Andújar
  9. 9 La Junta, «lista para adjudicar plazas de Biomédica si el Ministerio resuelve implantarla»
  10. 10 El PP denuncia «que la ciudad de Jaén lleva paralizada ocho meses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cazorla abriga otro otoño cutural

Cazorla abriga otro otoño cutural