Cazorla abriga otro otoño cutural

El programa del XXIX Festival Internacional de Teatro de Cazorla ya está en la calle para que todo el mundo pueda conocer de primera mano ... las propuestas seleccionadas para esta edición. De este evento que, tanto por su larga historia como por la calidad de sus programas, suscita siempre una gran expectación entre la ciudadanía. Y que, como es tradición, se desarrollará entre los grandes puentes festivos del último trimestre del año, desde el 10 de octubre hasta el 6 de diciembre. Periodo en el que se sucederán los ciclos de Calle, Sala y Teatrino, y que ofrecerán al público un amplio abanico de las artes escénicas en muy variados formatos.

Además, se hará entrega a la actriz Emma Suárez del XXIX Premio 'Ciudad de Cazorla' de Teatro, sumándose así a esa larga lista de nombres ilustres de este arte. Merecido galardón a esta mujer adornada a la par de raza y ternura, de mirada inteligente y cierta candidez, de belleza sencilla y refinado estilo. Y que sin duda es hoy, a sus espléndidos 61 años, una de las grandes damas del teatro y el cine español.

Sesiones 'golfas'

El ciclo de Calle ocupará largo fin de semana del Pilar, del 10 al 12 de octubre. Su desarrollo por las calles y plazas de Cazorla y su gratuidad, salvo las dos sesiones 'golfas' del Teatro de la Merced -cuyo módico precio será de 5 euros--, lo convierten en una populosa fiesta de las artes escénicas. A la que acuden gozosos vecinos y vecinas de todas las edades de la comarca de la Sierra de Cazorla, además de los miles de visitantes que por estas fechas se encuentran en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Que en esta ocasión disfrutarán de dieciséis propuestas ligadas al circo, al clown, la música, a la danza, al flamenco y, como no, al teatro. Entre ellas, destacan la de la compañía Pernassos, que trae 'El gran circo'; Gonzalo Santa María, con su 'Te power of the 80's'; Atempo Circ, con '128 Kg.'; La Banda Teatro Circo, con 'Yügen'; Chicharrón Circo Flamenco, con 'Empaque'; o Zirkuss Productions, S.L., con 'Sustrai'.

Teatro de la Merced

El ciclo de Sala en el Teatro de la Merced llega con grandes nombres y una propuesta íntegramente cazoreleña, la protagonizada por José Moreno Revelles y titulada 'Mirada Confusa', una obra escrita por José Luis Ríos Jorquera y dirigida por Juangi Jara Úbeda. Que desarrolla, con forma de monólogo, una historia cuyo telón de fondo es la enfermedad del Alzheimer, a través de este personaje que llega a su edad de oro tras la jubilación.

Sumándose a esta cita, además de la premiada Emma Suarez –que se sube a las tablas de La Merced con 'El cuarto de atrás', acompañada por Alberto Iglesias y Nora Hernández-, otras siete salpicadas por nombres conocidos de la escena, la televisión y el séptimo arte españoles: María Adánez, con 'La gramática'; Toni Acosta, con 'Una madre de película'; y Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, con 'Viejos Tiempos'. Aunque, quizás sean las mejores propuestas las que llegan de la mano de intérpretes menos populares aunque no menos profesionales y, sin lugar a dudas, dotados de igual o mejor calidad interpretativa. Como es el caso de Ahmed Younoussi, dirigido por Sergio Peris-Mencheta en la obra '14,4'; o de la bailarina y coreógrafa de flamenco Rafaela Carrasco, que llega a Cazorla con el montaje 'Creaviva', acompañada de su magnífico cuadro flamenco; o la compañía andaluza TNT, con su espectáculo 'Bernarda Alba 2.0'.

Teatrino

Y, como no podría ser de otro modo, el programa elaborado por Mario Olivares, director del FIT, engloba también el imprescindible ciclo de Teatrino, dedicado al público más pequeño. En esta edición compuesto por tres obras: 'Un traje nuevo para el emperador', de la compañía Laperallimonera Teatre, que obtuvo el Premio FETEN en 2023; 'Yo, Tarzán', de Festuc Teatro; y 'La casa del abuelo', de La Rous, ganadora del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2011.