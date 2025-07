La calurosa noche cazorleña se balanceó al ritmo del mejor blues norteamericano y anglosajón

Veintinueve ediciones y más de tres décadas contemplan ya a este BluesCazorla, sin que nadie sepa aun a ciencia cierta si envejece o rejuvenece con ... el paso de los años. Opiniones hay para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que el lleno está asegurado allá por donde se mire en este municipio durante el largo e intenso fin de semana que aquí se vive. Comenzando por la plaza de toros en la primera noche de esta edición del festival.

Ampliar La banda Chicago Blues Summer. J.L.GONZÁLEZ

Casi copada por el mejor blues anglosajón, comenzó con una constelación de estrellas del blues de Chicago sobre el escenario. Con las mismas bases de su predecesora de 1969, la Chicago Blues Summer Tour contó con una pléyade de destacados músicos de la capital del blues eléctrico, liderada por Mike Wheeler (guitarra y voz), uno de los pilares del blues contemporáneo de la ciudad norteamericana. La sección rítmica la formaron el dúo de estrellas Larry Williams (bajo) y Cleo Cole (batería), con Jesse Lockridge al teclado y dos viejos amigos, Russ Green a la armónica y Faye 'Peaches' Staten, a la voz. 'Peaches' ya pasó por Cazorla hace muchos años acompañando a la gran e inolvidable Koko Taylor. Su complicidad y talento, mezclados con la alegría y el dinamismo que destilaron en el escenario, completaron una gran apertura del festival.

Ampliar The Cinelli Brothers. J.L.GONZÁLEZ

The Cinelli Brothers

A continuación, cogieron el relevo los ganadores del premio a la 'Banda de Blues del Año' del Reino Unido en 2024, The Cinelli Brothers. Cuatro músicos extraordinarios que fusionaron soul y blues con un toque contemporáneo, influenciados The Beatles y Stevie Wonder, nada más y nada menos. Los merecimientos de su reconocimiento internacional quedaron refrendados ya desde los primeros acordes en la noche cazorleña. Dejaron paso a un concierto electrizante que cautivó a los miles de fans que llenaban el coso taurino. Y es que los hermanos Cinelli son una nueva generación de músicos apasionados que comparten el amor por el blues, el soul y el R&B, mezclados con sonidos más contemporáneos, para que el presente también forme parte en el futuro de la historia de la música.

Nikki Hill

Ya entrados en la madrugada, llegó uno de los momentos más esperados de este BluesCazorla. Repetido en las tres ediciones que Nikki Hill ha subido a este mismo escenario. Con ese directo tan personal y su estilo rompedor, la reina del soul -vecina de Nueva Orleans- volvió a dejar atónito a ese público ya puesto a sus pies antes de que saltara al escenario. Alzando al cielo su voz fraguada en un coro gospel e influenciada por el rock'n'roll y el rhythm'n'blues clásicos, mezclados con la fuerza del punk más salvaje. A medio camino entre AC/DC y The Staple Singers.

Y puso fin a la noche el guitarrista y cantante norteamericano Eric Steckel, con más de veinte años de carrera a sus espaldas a pesar de contar con tan solo 35 años de edad, lo que le convierte en uno de los músicos más prematuros en iniciar su carrera musical. Su destreza y poderosa puesta en escena le ha llevado a compartir escenario con iconos de las seis cuerdas como Johnny Winter –tan recordado en Cazorla- o BB King. Un buen modo de poner fin a una magnifica noche de apertura del BluesCazorla.

Reivindicaciones cazorleñas

La presentación del BluesCazorla durante la tarde del jueves en el Patio del Ayuntamiento también sirvió para las reivindicaciones de la Plataforma ciudadana en defensa de la Sanidad y la Educación en Cazorla. Aprovechando el tirón de este evento y la visita del Presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ayala, un nutrido grupo de cazorleños y cazorleñas desplegó sus pancartas contra el cierre del Centro de Salud en el casco urbano de este municipio.

No hay mejor momento para estas reivindicaciones dado que Cazorla pasa en este largo fin de semana de los 7.000 habitantes a los alrededor de 12.0000, sin que haya disponibilidad de atención primaria sanitaria accesible. Una situación que se viene denunciando de forma multitudinaria desde el mes de abril, cuando se decidió el cierre del antiguo centro de salud casi «de la noche a la mañana y sin haber previsto unas condiciones mínimas indispensables de accesibilidad para toda la ciudadanía, independientemente de su capacidad económica, su estado de salud o sus capacidades motrices», manifestaron los representantes de la plataforma.