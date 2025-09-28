Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de uno de los conciertos. IDEAL

El Bulevar vive una noche de música electrónica, arte y gastronomía local

Centenares de personas se congregaron para disfrutar y dar visibilidad al talento local gracias a más e 30 expositores

Ideal

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:38

La segunda fase del parque del Bulevar protagonizó este sábado una jornada que combinó música electrónica, arte, artesanía y gastronomía local, gracias a la implicación de Kürah Club y ATMOS, en colaboración con el Patronato municipal de Cultura.

Centenares de personas se congregaron en torno a este evento para disfrutar de la cultura, la música y la gastronomía en este enclave emblemático de la ciudad, dando visibilidad al talento local con más de 30 expositores de artesanía, pintura, ilustración y productos gastronómicos de toda la provincia.

En el espacio además se aprovechó para realizar actuaciones en vivo y el público pudo disfrutar de una 'performance' de la academia de danza 'Estudio Noveno', con un cartel compuesto por ocho Djs, que aportaron frescura y dinamismo a esta jornada.

En definitiva, toda una cita cultural inédita en Jaén que mezcló lo tradicional con lo contemporáneo y que ha venido a reforzar la escena creativa local.

