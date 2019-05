«Buen inicio» de la Feria del libro de Jaén pese a la múltiple competencia El escritor Manuel Jesús Segado-Uceda dedica uno de sus libros a la joven lectora Marta Ríos. / M. Á. C. Firmas, anécdotas y regalo de flores a las visitantes en la jornada dominical; hoy será el turno de Miguel Sánchez Tostado, entre otros MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Lunes, 6 mayo 2019, 01:39

«Me gusta el papel, me gusta el olor de los libros», asegura mientras pasa páginas e inspira, en todos los sentidos, Marta Ríos, estudiante universitaria de 20 años de Peal de Becerro. Sujeta en sus manos un ejemplar de Tumbas misteriosas, un ejemplar que en ese momento ya es único. Acaba de firmárselo con dedicatoria personalizada su autor, Manuel Jesús Segado-Uceda, que desde las 19:00 horas está dedicándolos en la tercera jornada de la Feria del libro de Jaén, en uno de los actos más destacados de ayer. «Desde que lo he visto el libro me ha llamado la atención», señala la joven. Estudia Arqueología.

Ayer era el primer día que se pasaba por la feria, aunque acude «todos los años». «Me gusta leer y si encima te encuentras con algún descuento, mejor que mejor», apostilla. Ella fue una de las últimas lectoras que compró en la jornada de ayer un libro en la lonja del Palacio Provincial de Diputación.

Junto a ella una joven sostiene una flor en la mano. «¿Por el Día de la Madre?», pregunta el arriba firmante, pues fue uno de las actividades de ayer en la feria: a todas las madres que acudieron se les entregó una hasta agotar existencias. «Por el Día de la futura madre», responde ella acariciándose una incipiente barriga.

A esa misma hora, en el interior del palacio, se presentaba el libro 'La vida rota de Eduardo Fontán', de José Luis Ríos, «una alocada mezcla de novela negra, de intrigas políticas, de luchas de poder y de amor, salpicado todo con unos retazos muy interesantes a mi modo de ver, tanto geográficos como históricos, de Madrid, y ello con un protagonista cazorleño, Eduardo Fontán».

Los primeros días de feria están yendo para los libreros, en general, «bastante bien». «Se está vendiendo razonablemente bien para lo que normalmente se vende», asegura David Vega, técnico de publicaciones de la Universidad de Jaén (UJA), coincidiendo con la mayoría de sus homólogos en los stand en que ayer fue seguramente el día más flojo hasta ahora. En su caso, está vendiendo muy bien los libros relacionados «con temas de Jaén». Sobre todo, una colección de bolsillo, a tres euros.

«El fin de semana ha ido bien. Sobre todo gente mayor y niños, jóvenes pocos. Hay muchos eventos, ferias, cruces, comuniones...», explica Ana Cobo, responsable del stand de la Asociación de Editores de Andalucía, destacando en su caso la venta «de libros infantiles».

Coincide con el diagnóstico Rafael Requena, de Don Libro. «Son muchos eventos, hay mucha competencia». Entre las actividades para captar lectores destaca en su caso los encuentros con colegios por las mañanas, «que están funcionando muy bien». En cuanto a las temáticas más demandadas por aquellos que se acercan a la lonja de la Diputación, subraya «la narrativa actual y los temas de divulgación». Como nombres propios los grandes nombres siguen siendo los más demandados. «Patria, de Fernando Aramburu, sigue estando aún entre los más pedidos. También Una historia de España, de Arturo Pérez-Reverte. Y Todo saldrá bien (de Emilio Ortiz)», recalca.

El sábado dio el pregón la escritora linarense Fanny Rubio. La doctora en Filología Románica centró sus palabras en la figura y obra de Antonio Machado, así como su importancia para la provincia de Jaén en general y Baeza en particular.

Más actividades hoy

Las actividades de la feria continuarán hoy lunes con un taller 'Bullet Journal', de 'Creación de una agenda creativa', impartido por Celia Ureña, a las 18:00 horas en la sala de Imprenta de la Diputación . A las 19:00 horas se presentará el libro Contribución al conocimiento de la platería en la Edad Moderna, coordinada por Rosario Anguita, en la Lonja de la Diputación. En la caseta de firmas tendrá un lugar un encuentro con autor y firma del jienense Luis Miguel Sánchez Tostado, por su obra 'Morir por un ideal', a las 20:00 horas. También se presentará el libro El amante silencioso, de Clara Sánchez, en la Lonja de la Diputación.

Mañana, entre otras actividades, habrá un encuentro con Francisco José Mena, autor de No quiero ser tonta, en el aula de cultura de la Diputación, a las 12:00 horas; o la presentación a las 19:00 horas del libro Benadam, de Miguel Sánchez Bustos, en el Salón Mudéjar.