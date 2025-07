El BluesCazorla cierra otra edición multitudinaria

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Domingo, 6 de julio 2025, 16:06 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

El BluesCazorla no decae. Edición tras edición, este municipio de 7.000 habitantes casi ve doblar su población durante el largo primer fin de semana ... de julio. Sin que en los 31 años de vida de este evento haya habido un solo altercado reseñable. Un dato curioso y alentador a la par que demuestra el carácter alegre y pacífico de la música en general y del blues en particular. Y es digno de reseñar porque, alejando el foco y observando con perspectiva, es difícil encontrar siquiera una brizna de odio y violencia en cualquier manifestación cultural, sea esta la que sea. Ojalá pudiera decirse lo mismo de otros eventos no culturales igualmente multitudinarios.

Pero es que, además, en esta edición del BluesCazorla los cazorleños y las cazorleñas han podido ser testigos de otra curiosidad: el sonido de la música durante la noche en la Plaza de Toros ha quedado prácticamente confinado en los muros de este espacio escénico. Gracias al sonido envolvente que se ha instalado, permitiendo el placentero descanso -incluso con las ventanas abiertas- de quien haya elegido no asistir a los conciertos nocturnos. Blues y rock cazorleños La última tarde-noche de esta edición fue concebida como una traca final. Tanto en el escenario de la tarde en el Auditorio del Parque como en la Plaza de Toros. En el primero, con más asistencia que la tarde anterior, actuaron Fede Aguado y Fierablues, Suso Díaz & The Appaloosass y Q & The Moonstones. Gran programa con sabor español que hizo las delicias del público hasta las 9 de la noche. Entretanto, los pubs cazorleños también tenían un programa de entretenimiento con la música en directo como principal ingrediente. Como la céntrica Taberna del Chema, que dio cobijo a los cazorleños Fanáticos del Groove, con la colaboración especial de la cantante Olaya O'Jansen. Una idea que logró que no cupiera un alfiler en el local durante la hora que duró el concierto. Bobby Rush Después, tocaba cena, un pequeño descanso y camino al coso taurino. Donde esperaba en primer lugar el protagonista más longevo de los que han pisado ese escenario. Porque son 92 años los que contemplan a Bobby Rush, leyenda viva del blues mundial. Nacido en Louisiana, este músico, compositor y cantante incorpora en su estilo elementos de blues, rap y funk, y ha ganado varios premios Blues Music Awards y tres premios Grammy, el primero en 2017, ya con 83 años. Su voz, su guitarra y su armónica lograron emocionar a una audiencia entregada, a pesar de ser la primera cita de la noche, con el público aun llegando. Ampliar Escenario de la Plaza de Toros, noche del sábado. J. L. G. A continuación, fue el turno de North Mississippi Allstars. Los hermanos Luther y Cody Dickinson protagonizaron esta parte de la velada, con la aparición inesperada y estelar, de nuevo sobre el escenario, de Bobby Rush con su armónica. Como si no hubiera tenido bastante con su concierto, las 92 primaveras le daban para más. Bailando e incluso lanzando alguna que otra patada hacia el público, parecía reírse de la lógica natural. Cuando se fue, quedó el blues, el rock and roll y la jam sessions de este grupo de norteamericanos blancos, con su melodías pegadizas y experimentales. Sobre todo de la mano del hombre-orquesta Cody Dickinson, que incluso se atrevió a sacar un ritmo espectacular de una especie de piedra de lavar eléctrica. Ampliar La Devon Allman Band sobre las tablas. J. L. G. Ya a las 2 de la madrugada subieron a las tablas la Devon Allman Band, creada por el propio Allman, vocalista, compositor y productor discográfico hijo de Gregg Allman. Un quinteto con doble percusión que llenó de la mejor música blues y rock la plaza de toros. Y todo llegó a su fin con Los Deltonos, viejos conocidos de este festival que nunca defraudan. Porque estos cántabros que tan difícil son de definir, llevan el rock en las venas, pero beben de múltiples influencias que los hacen únicos. Qué mejor colofón para otro BluesCazorla que quedará para el recuerdo.

