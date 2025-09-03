Baeza acogerá una veintena de actividades gratuitas en la Noche del Patrimonio Se realizarán actividades de danza, se estrenará la sección 'Patrimonio sentimental' e iniciativas como la elaboración de jabón con aceite de oliva

Cuenta atrás para una nueva edición de 'La Noche del Patrimonio' que, de manera simultánea, se celebrará el próximo sábado, 13 de septiembre, en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Para esta octava edición, la concejalía de Patrimonio del consistorio baezano, en colaboración con diferentes instituciones y colectivos, han preparado una veintena de actividades, todas ellas de carácter gratuito, con el fin de acercar el patrimonio, en sus diferentes vertientes, a todos los segmentos de la sociedad baezana.

Una de las principales citas de esta programación será el espectáculo 'Jaranda, protagonizado por Irene Naranjo y con dos pases que se ofrecerán en la Plaza del Pópulo, en el marco de 'Escena patrimonio'. En la cita se explorará, desde el lenguaje de la danza contemporánea, el proceso de elaboración del pimentón de la vera.

El baile también estará presente con el espectáculo Raíces del olivo con 'mantones', que llegará, en dos pases, de manos del talento joven baezano. Este año, como novedad, se estrenará la sección 'Patrimonio sentimental', con una ruta literaria machadiana, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta sevillano Antonio Machado.

La Coral Juglares se sumará a esta efeméride con un concierto conmemorativo que se celebrará en el Auditorio de San Francisco, en el que se cantarán los versos que compusieran los poetas Antonio Machado y García Lorca.

Otro de los pilares de esta programación será el apartado 'Patrimonio inmaterial', en el que se incluye la exhibición de bolillos realizados por las asociaciones de mujeres del municipio. El oro líquido también estará presente a través del taller de jaboncitos artesanos con aceite de oliva, dirigido a los más pequeños de la casa.

Por su parte, los jóvenes de 12 a 30 años podrán disfrutar del taller creativo de pintura de neón 'Baeza y su patrimonio'. Se trata de una actividad para jóvenes donde se combinará la pintura con efectos neón, y elementos relacionados con el patrimonio cultural o histórico de la ciudad.

Los jóvenes también podrán disfrutar del taller 'Observando las estrellas desde el patrimonio', que se desarrollará a las 24:00 horas en el Parque Leocadio Marín.

La programación «Vive patrimonio» llegará hasta el castizo barrio de San Andrés, con el concierto que la Banda de Música de Baeza ofrecerá en la popular Puerta de Toledo, la cual une los enclaves de las iglesias de la Encarnación, el Antiguo Convento de 'Los Descalzos' y la Parroquia de San Andrés. La cita con el arte contemporáneo llegará con la inauguración de la exposición de Lita Caballut en Galería Renace.

'Anochece en el cerro' permitirá a baezanos y visitantes adentrarse en las novedades que ofrecerá el yacimiento del Cerro del Alcázar, a partir de las campañas que se están desarrollando en estas últimas semanas. Igualmente habrá dos visitas guiadas, de carácter gratuito, al Museo de la Cultura del Olivo situado en la Hacienda La Laguna.

A las visitas al yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar y al Museo de la Cultura del Olivo se sumarán en 'Abierto patrimonio' la apertura de puertas del Ayuntamiento de Baeza, el Antiguo Pósito, el Auditorio de San Francisco, las tres parroquias de la ciudad, la iglesia barroca trinitaria de Los Descalzos, la iglesia barroca de La Encarnación, el Palacio de los Gómez Valenzuela o la Casa del Ingeniero.