El amor, eje del XXIX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza La programación incluye más de 20 conciertos del 22 de noviembre al 8 de diciembre y la Orquesta de la UJA en la inauguración

Del 22 de noviembre al 8 de diciembre se celebrará la vigésimo novena edición del XXIX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) con más de 20 conciertos y el amor como temática principal.

Este evento «es uno de los grandes referentes culturales en Andalucía y uno de los mejores festivales especializados del país», trasladó la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, en la presentación este viernes junto a su director, Javier Marín, y representantes de algunas de las instituciones y entidades que patrocinan este festival –además de la Diputación de Jaén, colaboran los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén, la UNIA, la UNED de Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén–.

Sobre esta edición, la responsable cultural de la Diputación se detuvo en la temática elegida, el amor, al que se suma que este año se conmemora el 350º aniversario de la canonización de San Juan de la Cruz. «Se va a articular en torno a cuatro ejes importantes: el placer, el dolor, el cuerpo y el alma a través de la música antigua», explicó Colomo, quien felicitó a Javier Marín por diseñar una propuesta «tan ambiciosa como diversa».

Más allá de las citas musicales programadas, este festival incluye cursos de investigación, interpretación o actividades que se programan también para acercar la música antigua a un público «más amplio, plural y diverso», según Colomo, quien destacó a su vez el «impacto» que tiene este evento en las ciudades de Úbeda y Baeza y en la provincia de Jaén, donde se ha convertido en un «motor de desarrollo cultural, social y económico que atrae cada año a más visitantes de distintos puntos del país».

Por su parte, Javier Marín –que participó en esta presentación al igual que el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, José Ayala; la concejala de Cultura de Úbeda, Elena Rodríguez; y el concejal de Cultura de Baeza, Ignacio Montoro– desgranó la programación prevista en este XXIX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

Hermanar

En su intervención, Marín dio las gracias a todas las entidades e instituciones que apoyan esta cita cultural y reiteró la vigencia de su filosofía original, que pasaba por hermanar a ambas ciudades y acercar la música antigua a públicos de todas las edades.

Respecto a los conciertos previstos este año, el director de este festival puso el foco sobre el puente festivo de la Inmaculada, cuando se celebrarán 12 conciertos en ambas ciudades, lo que «supone que en muy poco tiempo los visitantes tendrán la oportunidad de asistir a una concentración musical maravillosa».

La inauguración será el 22 de noviembre, en Úbeda este año, y correrá a cargo de la Orquesta de la Universidad de Jaén, que ofrecerá el concierto 'La voz del tiempo: del Barroco a la eternidad'.

Durante las siguientes dos semanas se sucederán más espectáculos, entre los que también estarán los ya tradicionales conciertos didácticos y sociales, aparte de talleres y otras actividades en las que estarán muy presentes los temas centrales de este año, el amor y la figura de San Juan de la Cruz, que «tiene un alto valor cultural», como aseguró Marín.

Además, habrá actuaciones singulares, como las que ofrecerá el Coro Llama de Amor Viva & Cuarteto Atenco, que presentarán una propuesta espiritual ligada a este poeta místico, y también otras vinculadas a la música espiritual del suroeste de Estados Unidos o el canto gregoriano, entre otras. El festival concluirá el 8 de diciembre con un oratorio que gira en torno a la historia de una joven palestina que acaba sus días martirizada por rechazar el amor.