Alfonso Morales, ovacionado en la semifinal de Escuelas Taurinas de Andalucía

Se celebró este domingo en la localidad onubense de Almonaster la Real la semifinal del Certamen de Novilladas de Escuelas Taurinas de Andalucía. Un evento ... de máxima importancia y muy necesario para todos esos chavales que empiezan y que a través de las Escuelas Taurinas y del Certamen consiguen torear, tener esa oportunidad que se le ofrece y de paso darse a conocer a través de la presencia del Canal Autonómico de Andalucía que patrocina el certamen de novilladas de Escuelas Taurinas de Andalucía.

En este certamen, en la edición de éste año, ha toreado el alumno de la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén, Alfonso Morales. Toreó y se clasificó para la semifinal triunfando con rotundidad en la novillada que se celebró hace unas fechas en la localidad jienense de Jódar. Cortó dos orejas tras una gran labor, clasificándose para la semifinal.

En la tarde de este domingo lidió un novillo de la ganadería de Aquilino Fraile. Tuvo una gran presencia poniendo a prueba a un Alfonso Morales que demostró estar sobradamente preparado.

Muy bueno fue su recibo toreando a la verónica, cerrando el lúcido ramillete con una media de frente a pies juntos realmente excepcional. El posterior quite variado también rayó a buena altura. Tuvo Alfonso Morales un bonito detalle al brindar su faena de muleta por televisión al veterinario de Jaén D. Manuel Díaz-Meco. Bonitas palabras y deseos de una pronta recuperación a un personaje de gran importancia durante toda su trayectoria profesional.

Su labor de muleta estuvo presidido por las ganas y entrega y alguna precipitación. De rodillas en el comienzo y luego en el toreo fundamental por ambos lados. Buena actuación de un prometedor novillero que se atascó con la espada, perdiendo los trofeos que tenía bien ganados a pesar de los exigentes comentarios de los analistas televisivos.

Fue ovacionado Alfonso Morales que sigue con una temporada triunfal y de constante evolución en su toreo. Le esperan todavía muchas tardes para demostrar sus enormes cualidades.