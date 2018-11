Aitana Sánchez-Gijón recibe en Peal de Becerro el premio Tierra Ibera de Teatro 'La vuelta de Nora' abrió el Otoño Teatral de Peal de Becerro. / J.A.G-M Lo recogió tras escenificar en el Rafael Alberti la obra de Lucas Hnath, 'La vuelta de Nora' J. A. GARCÍA-MÁRQUEZ PEAL DE BECERRO Domingo, 4 noviembre 2018, 02:26

Aitana Sánchez-Gijón, una de los grandes de la escena española, recibió en Peal de Becerro el VII Premio Tierra Ibera a toda una trayectoria de profunda dedicación al teatro. La actriz nacida en Roma, que en 1998 se convirtió en la primera mujer en acceder a la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, inolvidable en su monólogo 'Medea' (premio Max de las Artes Escénicas, Ceres a la Mejor Actriz, Fotograma de Plata o Premio Valle Inclán, todos en 2015), que en televisión protagonizó 'La Regenta' de Clarín y en el cine ha trabajado con los mejores directores españoles, recogió el galardón que en ediciones anteriores habían obtenido Juan Diego, Rafael Álvarez 'El Brujo', Emilio Gutiérrez Cava, Verónica Forqué, Concha Velasco y Fernando Guillén Cuervo. Lo hizo después de representar, junto a Roberto Enríquez, Ana María Díaz Lago y Elena Ribera, 'La vuelta de Nora', del dramaturgo estadounidense Lucas Hnath.

El Teatro Rafael Alberti sacaba el anhelado «no hay billetes» porque nadie quería perderse una obra cuyo estreno en Broadway fue toda una sensación, con críticas tan rotundas como «la mejor obra de la temporada» (The New York Times) o «lo único que quiero hacer el resto de mi vida es hablar de ella» (The Washington Post).

Escrita en el 2017 por Lucas Hnath, 'La vuelta de Nora', es la continuación de 'Casa de Muñecas' que el dramaturgo noruego Henrik Ibsen estrenó en 1879. Esta segunda parte comienza con el regreso a la vivienda que Nora había dejado quince años antes abandonando a su marido, sus hijos y su niñera. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald. Durante el transcurso de la obra, Nora es cuestionada sobre sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida, así como recriminada por las consecuencias de su huida, expresadas desde cada uno de los puntos de vista de los personajes.

En el Rafael Alberti de Peal de Becerro, ante la atmósfera del drama y el silencio respetuoso del público, los actores exploran en el caos emocional que supone la vuelta a casa de Nora, soberbio trabajo artístico en el que destaca la espléndida presencia de la protagonista de 'Medea' de Séneca o 'Las Troyanas' de Eurípides.

Tierra Ibera

Al acabar la representación, con el patio de butacas entregado en un aplauso interminable, y en presencia de la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; la delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Pilar Salazar; el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro; el concejal de Cultura, Antonio Trillo, y la alcaldesa Ana Dolores Rubia, la actriz Aitana Sánchez-Gijón recibió el premio Tierra Ibera de Peal de Becerro consistente en una réplica de la crátera ática de la Cámara Sepulcral Ibérica de Toya. Arropada por sus compañeros de reparto, la actriz dedicó el premio al actor madrileño Álvaro de Luna, fallecido esa misma mañana a los 83 años a causa de una enfermedad hepática, y se dirigió al público desde la cercanía, la emoción y el agradecimiento: «Es la segunda vez en mi carrera que recojo un premio al acabar una función. Este galardón es un bonito masaje al alma. Os soy las gracias y os felicito por vuestro amor al teatro. Sois un público que disfruta fielmente, os animo a que sigáis siempre así, porque el teatro es maravilloso».